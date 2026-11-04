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قهوة الصباح على معدة فارغة: هل فعلاً تزيد هرمون التوتر؟
صحة وتغذية
2026-11-04 | 11:48
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قهوة الصباح على معدة فارغة: هل فعلاً تزيد هرمون التوتر؟
تباينت الآراء مؤخراً حول عادة شرب القهوة فور الاستيقاظ وقبل تناول وجبة الإفطار، وذلك عقب موجة من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تحذّر من أنّ تناول القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع حاد في هرمون الإجهاد "الكورتيزول" وإلحاق الضرر بجدار المعدة.
وأوضحت الدكتورة أسماء خابرا، اختصاصية الجهاز الهضمي، أن الدراسات لم تظهر أي تأثير سلبي لشرب القهوة على معدة فارغة فيما يتعلق بمستويات الكورتيزول أو السكر في الدم أو التمثيل الغذائي بشكل عام. كما نفى الخبراء ربط الارتفاع الصباحي للهرمون بالقهوة، مشيرين إلى أن مستويات الكورتيزول ترتفع طبيعياً في الجسم خلال ساعات الصباح الأولى كجزء من الاستجابة البيولوجية الطبيعية للحيويّة واليقظة.
من جانبه، أشار الدكتور دوغلاس واين، اختصاصي الجهاز الهضمي، إلى أن القهوة، سواء كانت محتواة على الكافيين أو خالية منه، تحفّز إفراز أحماض المعدة وهرمون "الماسترين" المنظم للهضم. وعند شربها دون تناول الطعام، قد يشعر بعض الأشخاص الأكثر حساسية بأعراض خفيفة مثل حرقة المعدة، أو الغثيان، أو اضطراب بسيط في الجهاز الهضمي نتيجة استرخاء الصمام بين المريء والمعدة، بالإضافة إلى تأثير الكافيين المحفز للجهاز العصبي.
واختتم الأطباء بتأكيدهم أن استجابة الجسم للكافيين تختلف من شخص لآخر، وأن تناول فنجان القهوة الصباحي على معدة خاوية يُعَدّ أمراً آمناً لغالبية الأشخاص الأصحاء، بشرط تجنب الإفراط في إضافة السكريات والمبيضات والمكملات الدسمة التي قد تؤثر سلباً على الصحة العامة.
المصدر
صحة وتغذية
قهوة الصباح
معدة فارغة
هرمون التوتر
كورتيزول
قهوة
كافيين.
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