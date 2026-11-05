أنفقت مليون دولار لعلاج صداعها... وبعد 15 عامًا اكتشفت السبب في مكان لا يخطر على البال

بعد معاناة استمرّت نحو 15 عامًا، وزيارات لأكثر من 20 طبيبًا، وعشرات الفحوص الطبية المكلفة، انتهت رحلة الأسترالية ستيفاني بينيديتي مع نوبات الصداع النصفي الحادة باكتشاف غير متوقّع، ارتبط بمواقع قديمة لخلع أضراس العقل.



وكانت بينيديتي، المقيمة في جزيرة فوكيت التايلاندية، تعاني من نوبات صداع نصفي شديدة تتكرّر كل أسبوع أو أسبوعين، وتستمرّ أيامًا عدّة، ما أثّر بشكل كبير في حياتها المهنية والاجتماعية.



ولم تقتصر الأعراض على الصداع، بل شملت أيضًا تورّم الوجه وآلام الرقبة والفك واضطرابات في الجهاز الهضمي، ما دفعها إلى إنفاق أكثر من مليون دولار على الاستشارات الطبية والفحوص والتصوير بالرنين المغناطيسي والتدخلات الجراحية والعلاجات البديلة، من دون التوصّل إلى حلّ فعّال.



وفي عام 2025، قرّرت الخضوع لتصوير مقطعي ثلاثي الأبعاد للفك والأسنان، يُعرف بتقنية "CBCT". ورغم أنّ النتائج الأولية لم تُظهر أي مشكلة واضحة، كشف تقييم طبي ثانٍ في عيادة متخصّصة بمدينة ملبورن الأسترالية عن وجود تجاويف عظمية في الفك السفلي، في المواقع التي خُلعت منها أضراس العقل سابقًا.



وفي مطلع عام 2026، خضعت بينيديتي لعمليتين جراحيتين استكشافيتين لمعالجة مناطق اشتُبه بوجود التهاب مزمن فيها، لتحدث المفاجأة بعد ذلك، إذ أفادت باختفاء نوبات الصداع التي عانت منها لسنوات طويلة.



وبحسب ما نقلته مجلة "نيوزويك" الأميركية، أكّدت بينيديتي أنّها أمضت تسعة أشهر متواصلة من دون التعرّض لأي نوبة صداع نصفي، مشيرةً إلى أنّها استعادت أخيرًا حياتها الطبيعية بعد سنوات من الألم والمعاناة.



ورغم النتيجة اللافتة التي شهدتها حالتها، يشدّد المختصون على أنّ هذه التجربة الفردية لا تثبت وجود علاقة سببية مؤكّدة بين التجاويف العظمية في الفك والصداع النصفي، ولا تعني أنّ التدخّل الجراحي يُعدّ علاجًا معتمدًا لهذه الحالة.



كما أنّ استمرار الصداع أو تكراره يستدعي تقييمًا طبيًا مناسبًا لتحديد أسبابه، بدلًا من اللجوء إلى إجراءات جراحية غير مثبتة الفعالية.