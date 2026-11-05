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تشعر بالجوع بين الوجبات؟... 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن

صحة وتغذية
2026-11-05 | 05:32
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تشعر بالجوع بين الوجبات؟... 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن
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تشعر بالجوع بين الوجبات؟... 5 أطعمة تمنحك الشبع وتساعدك على خسارة الوزن

لا يتطلّب فقدان الوزن الحرمان من الطعام أو تحمّل الجوع لساعات طويلة، بل يعتمد على اختيار أطعمة مغذّية تساعد على تعزيز الشعور بالشبع والتحكّم في الشهية، مع مراعاة إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا.

فإذا كنت تشعر بالجوع بين الوجبات أثناء محاولتك إنقاص وزنك، قد يكون الحلّ في تناول وجبات خفيفة تجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية، ما يساعد على الحدّ من الرغبة في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

وفي هذا السياق، تؤدي البروتينات دورًا مهمًا في تعزيز الشعور بالشبع، فيما تساهم الألياف في إبطاء عملية الهضم، وتساعد الدهون الصحية على توفير الطاقة وتحقيق التوازن الغذائي.

وبحسب تقرير نشره موقع "Health"، هناك خمسة خيارات لوجبات خفيفة تجمع بين القيمة الغذائية وسهولة التحضير، ويمكن إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن لدعم خسارة الوزن.

1- اللبن اليوناني مع الفاكهة:

يُعدّ اللبن اليوناني مصدرًا غنيًا بالبروتين، وقد يحتوي على بكتيريا نافعة تدعم صحة الأمعاء. ويمكن إضافة التوت أو الفراولة للحصول على الألياف والحلاوة الطبيعية، بدلًا من اللجوء إلى المنتجات المحلّاة بالسكريات المضافة.

2- الخضراوات الطازجة مع الحمّص:

يشكّل الجزر والخيار وغيرهما من الخضراوات خيارًا منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالألياف والماء. وعند تناولها مع الحمّص، تصبح وجبة خفيفة توفّر البروتين النباتي والدهون غير المشبعة، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع.

3- البيض المسلوق مع المكسّرات:

يجمع هذا الخيار بين البروتين عالي الجودة الموجود في البيض والدهون الصحية التي توفّرها المكسّرات، مثل اللوز والجوز. إلا أنّ الخبراء ينصحون بالاعتدال في تناول المكسّرات، نظرًا إلى ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية.

4- الفشار المحضّر بالهواء:

يُعدّ الفشار من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، ويتميّز بحجمه الكبير نسبيًا مقارنةً بمحتواه من السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في تناول وجبة خفيفة ومشبعة. ويُفضّل تحضيره من دون إضافة كميات كبيرة من الزبدة أو الزيوت والملح.

5- بسكويت الحبوب الكاملة مع الجبن:

وجبة سريعة وسهلة التحضير، خصوصًا خلال ساعات العمل أو الدراسة، تجمع بين الكربوهيدرات المعقّدة والألياف والبروتين. ويمكن اختيار الجبن القريش أو قليل الدسم، أو استبداله بالحمّص للحصول على خيار نباتي.

وفي النهاية، يؤكّد خبراء التغذية أنّ اختيار وجبات خفيفة غنية بالبروتين والألياف، مع كميات معتدلة من الدهون الصحية، قد يساعد على السيطرة على الجوع بين الوجبات.

إلا أنّ خسارة الوزن لا تعتمد على نوعية الوجبات الخفيفة وحدها، بل تتطلّب نظامًا غذائيًا متوازنًا يراعي إجمالي السعرات الحرارية والاحتياجات الفردية ومستوى النشاط البدني، من دون اللجوء إلى الحرمان أو الحميات القاسية.
 

صحة وتغذية

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