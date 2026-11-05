انتقلت إليه من الأبقار... وفاة نادرة بإنفلونزا الطيور في أميركا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأميركية تسجيل وفاة نادرة ناجمة عن مضاعفات الإصابة بإنفلونزا الطيور في مقاطعة ياكيما، وسط متابعة صحية لحالات العدوى المرتبطة بمزارع الألبان.



وبحسب المعلومات الواردة، كان المتوفى يعاني من مشكلات صحية سابقة، ونُقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته إثر إصابته بالفيروس، في أعقاب مخالطته أبقاراً مصابة داخل إحدى مزارع الألبان. ولم تكشف السلطات عن هويته حفاظاً على خصوصيته.



وفي سياق متصل، سُجّلت إصابة بشرية أخرى لدى عامل في قطاع الألبان بالمقاطعة، ووصفت حالته بالمستقرة، من دون الحاجة إلى دخول المستشفى، فيما تواصل الفرق الصحية مراقبة المخالطين وتتبّع مصادر العدوى.



من جهته، أعرب مسؤول الصحة في مقاطعة ياكيما، الدكتور ديف أتيبيري، عن تعازيه لعائلة المتوفى، مشيراً إلى أنّ إنفلونزا الطيور قد تتسبب بمضاعفات خطيرة، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة.



وأكدت الجهات الصحية أنّ مستوى الخطر على عامة السكان لا يزال منخفضاً، في حين يواجه العاملون في المزارع والأشخاص الذين يخالطون الحيوانات المصابة خطراً أكبر للإصابة بالعدوى.



وتشمل أعراض إنفلونزا الطيور لدى البشر احمرار العينين والتهابهما، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف، والحمى، والقشعريرة، والصداع، وآلام العضلات والإرهاق، وقد تتطور في الحالات الشديدة إلى صعوبات في التنفس.



وشدّدت السلطات الصحية على أهمية استخدام معدات الوقاية الشخصية، بما فيها الكمامات والنظارات الواقية والقفازات، وتجنّب ملامسة الحيوانات المريضة أو النافقة، مع ضرورة طلب الرعاية الطبية عند ظهور أعراض بعد التعرّض لحيوانات يُشتبه بإصابتها.



وبحسب السلطات الصحية، تُعدّ هذه أول وفاة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة خلال عام 2026، والثالثة منذ عام 2024، فيما بلغ عدد الإصابات البشرية المؤكدة في مقاطعة ياكيما ثلاث حالات.



وأكدت السلطات أنّ انتقال الفيروس من شخص إلى آخر لم يُوثّق حتى الآن في الولايات المتحدة، وأنّ الحليب المبستر ومنتجات الدواجن المطهوة جيداً تُعدّ آمنة للاستهلاك.