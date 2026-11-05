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نجحت في زيادة ذكائها وتقوية ذاكرتها في شهر واحد… كيف أنقذت صحفية عقلها من التشتت؟
صحة وتغذية
2026-11-05 | 11:35
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نجحت في زيادة ذكائها وتقوية ذاكرتها في شهر واحد… كيف أنقذت صحفية عقلها من التشتت؟
أظهرت تجربة صحفية أعدّتها الكاتبة ليديا سبنسر-إليوت لصحيفة "اندبندنت" أن خفض استهلاك المحتوى السريع على منصات التواصل الاجتماعي واستبداله بمحتوى مفيد، يسهم بشكل ملحوظ في تحسين الذاكرة والقدرات المعرفية خلال 30 يوماً فقط.
وجاءت التجربة بعدما لاحظت الكاتبة، الحاصلة على مرتبة الشرف الأولى في الأدب الإنجليزي، تراجعاً حاداً في ذاكرتها تجلّى في عجزها عن تذكر اسم مؤلف رواية "غاتسبي العظيم" خلال مشاركتها في مسابقة للمعلومات العامة.
ودفعها ذلك إلى الخضوع لـ"اختبار الذكاء البريطاني الكبير" المعتمد من "إمبريال كوليدج لندن"، لتكشف النتائج عن تراجع ذاكرتها قصيرة ومتوسطة الأمد لتكون ضمن أدنى 30 بالمئة مقارنةً بأبناء فئتها العمرية، وهو تدهور أرجعت سببه إلى قضاء نحو ست ساعات يومياً في تصفح المقاطع القصيرة والمحتوى الخفيف على تطبيقين مثل "تيك توك" و"إنستغرام".
ولمواجهة هذا التراجع، اعتمدت الصحفية "حمية إعلامية" ركزت على تحسين جودة المحتوى بدلاً من الحرمان التام، حيث حددت زامناً أقصى للتصفح اليومي لا يتجاوز 36 دقيقة، واستبدلت بالترفيه السطحي قراءة الكتب والألغاز الذهنية والبودكاست الإخباري.
وأسفرت الحمية الرقمية عن تراجع معدل استخدام الكاتبة للهاتف تلقائياً إلى النصف ليصبح ثلاث ساعات يومياً.
وأظهرت إعادة الخضوع للاختبار بعد 30 يوماً ارتفاء نتائج الذاكرة متوسطة الأمد إلى أعلى من المتوسط، وتحسن الاستدلال اللفظي ليعود ضمن أفضل 20 بالمئة، إلى جانب ارتقاء الذاكرة العاملة المكانية إلى أفضل 40 بالمئة، فضلاً عن ملاحظتها تحسّناً ملموساً في قدرتها على التركيز والتواصل البصري أثناء المحادثات اليومية.
المصدر
صحة وتغذية
تقوية الذاكرة
تخفيف الشاشة
تخفيف الانترنت
زيادة الذذكاء.
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