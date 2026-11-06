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اكتشاف "أوزمبيك طبيعي"... يقلّل الشهية بنسبة 50% من دون آثار جانبية مزعجة

صحة وتغذية
2026-11-06 | 04:11
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اكتشاف &quot;أوزمبيك طبيعي&quot;... يقلّل الشهية بنسبة 50% من دون آثار جانبية مزعجة
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اكتشاف "أوزمبيك طبيعي"... يقلّل الشهية بنسبة 50% من دون آثار جانبية مزعجة

في تطور علمي قد يفتح الباب أمام جيل جديد من علاجات السمنة، كشف باحثون في جامعة ستانفورد الأميركية عن جزيء طبيعي أطلقوا عليه اسم BRP قد يساعد على خسارة الوزن وتقليل الشهية بطريقة تشبه دواء أوزمبيك الشهير، ولكن مع احتمال تجنّب بعض آثاره الجانبية.

وبحسب دراسة نشرها موقع "ScienceDaily"، فإن الباحثين استخدموا الذكاء الاصطناعي لتحليل آلاف المركبات البيولوجية المحتملة قبل التوصل إلى هذا الجزيء الذي يعمل بطريقة مختلفة عن العلاجات الحالية.

وأظهرت التجارب الأولية التي أُجريت على الحيوانات أن الجزيء الجديد ساهم في خفض كمية الطعام المستهلكة بنسبة تصل إلى 50 في المئة خلال ساعة واحدة من إعطائه.

كما أظهرت التجارب التي استمرت 14 يومًا على فئران تعاني السمنة أن الحيوانات التي تلقت حقن BRP خسرت في المتوسط 3 غرامات من وزنها فيما اكتسبت المجموعة التي لم تتلق العلاج نحو 3 غرامات إضافية.

ومن النتائج اللافتة أن معظم الوزن الذي خسرته الفئران المعالجة جاء من الدهون وليس من الكتلة العضلية وهو ما يُعد نقطة مهمة في علاجات إنقاص الوزن التي قد تؤدي أحيانًا إلى فقدان العضلات.

على عكس أوزمبيك الذي يحاكي عمل هرمون GLP-1 ويؤثر في مستقبلات موجودة في الدماغ والأمعاء والبنكرياس وأنسجة أخرى يبدو أن BRP يستهدف بشكل أكثر تحديدًا منطقة تحت المهاد في الدماغ وهي المسؤولة عن تنظيم الشهية والجوع وعمليات الأيض.

ويرى الباحثون أن هذا الاختلاف قد يسمح بالتحكم في الشهية بصورة أكثر دقة مع الحد من بعض الآثار الجانبية المرتبطة بأدوية إنقاص الوزن مثل الإمساك والغثيان وفقدان الكتلة العضلية.

كما أظهرت التجارب على الفئران والخنازير الصغيرة عدم وجود تغيّرات ملحوظة في بعض المؤشرات السلوكية والهضمية التي راقبها الباحثون إلا أن ذلك لا يثبت حتى الآن أن العلاج لن يسبب هذه الآثار لدى البشر.

وللوصول إلى هذا الجزيء استخدم الفريق البحثي خوارزمية تحمل اسم Peptide Predictor حلّلت نحو 20 ألف جين بشري بحثًا عن مركبات بروتينية صغيرة قد تؤدي دورًا في تنظيم الشهية والتمثيل الغذائي.

وبعد تضييق نطاق البحث اختبر العلماء 100 مركب في خلايا عصبية مخبرية قبل تحديد الجزيء BRP الذي يتألف من 12 حمضًا أمينيًا وأظهر نشاطًا عصبيًا يفوق بثلاثة أضعاف ما سجله GLP-1 في التجربة نفسها.

ورغم النتائج الواعدة لا يزال الجزيء في مرحلة مبكرة من التطوير ولم يخضع بعد لتجارب سريرية على البشر إذ يحتاج الباحثون إلى تحديد مدى أمانه وفعاليته والجرعات المناسبة له وآثاره الجانبية المحتملة.

ويأمل الفريق أن يمهّد هذا الاكتشاف الطريق أمام علاج جديد للسمنة يجمع بين خفض الشهية والتخلص من الدهون والحفاظ على العضلات مع تقليل المضاعفات غير المرغوبة.

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