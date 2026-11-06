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هل يحرمك الحليب النباتي من عناصر غذائية أساسية؟... دراسة تكشف مخاطر غير متوقعة
صحة وتغذية
2026-11-06 | 05:05
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هل يحرمك الحليب النباتي من عناصر غذائية أساسية؟... دراسة تكشف مخاطر غير متوقعة
كشفت دراسة حديثة أنّ استبدال منتجات الألبان ببدائل نباتية، مثل حليب الصويا واللوز والشوفان، قد يؤدي إلى انخفاض مستويات استهلاك عدد من العناصر الغذائية الأساسية، أبرزها اليود والكالسيوم وفيتامين B2 وفيتامين B12، خصوصًا إذا كانت هذه المنتجات غير مدعّمة بالمغذّيات الضرورية.
وأشارت الدراسة إلى أنّ النساء والفتيات المراهقات هنّ الأكثر عرضة لهذه المخاطر، لا سيما أنّ أكثر من نصف المراهقات في المملكة المتحدة لا يحصلن أصلًا على كميات كافية من اليود، الذي يؤدي دورًا أساسيًا في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ودعم النمو وتطوّر الدماغ.
وبحسب الباحثين، فإنّ استبدال ما بين 20 و30 في المئة من منتجات الألبان ببدائل نباتية قد يرفع نسبة الفتيات المراهقات اللواتي لا يحصلن على كميات كافية من اليود من 54 إلى 65 في المئة، فيما قد ترتفع النسبة لدى النساء بين 19 و49 عامًا من 32 إلى 42 في المئة.
وأظهر تحليل شمل 289 منتجًا نباتيًا متوافرًا في الأسواق البريطانية أنّ 61 في المئة منها مدعّم بالكالسيوم، و46 في المئة بفيتامين B12، مقابل 19 في المئة فقط مدعّمة بفيتامين B2، و12 في المئة باليود.
وحذّر الباحثون من أنّ الاستغناء الكامل عن منتجات الألبان، من دون تعويض العناصر الغذائية التي توفّرها، قد يرفع نسبة المراهقات اللواتي لا يحصلن على حاجتهنّ من اليود إلى 80 في المئة، مقابل 72 في المئة لدى الفتيان.
وفي ضوء هذه النتائج، دعا الباحثون إلى تعزيز تدعيم البدائل النباتية باليود، للحدّ من احتمالات انخفاض استهلاكه مع تزايد الإقبال على الأنظمة الغذائية النباتية.
من جهتها، شدّدت اختصاصية التغذية نيكولا لودلام راين على أهمية قراءة الملصقات الغذائية واختيار المنتجات المدعّمة بالعناصر الأساسية، موضحةً أنّ التحوّل إلى البدائل النباتية لا يعني بالضرورة الإصابة بنقص غذائي، بل يعتمد ذلك على نوعية المنتجات المستهلكة والتوازن الغذائي العام.
وأشارت إلى أنّ الأسماك البيضاء والبيض ومنتجات الألبان المخمّرة، مثل اللبن والكفير، تُعدّ مصادر إضافية لليود، محذّرةً من تناول مكمّلات الأعشاب البحرية من دون استشارة مختصّ، بسبب تفاوت مستويات اليود فيها واحتمال احتوائها على كميات مفرطة منه.
المصدر
صحة وتغذية
الألبان
حليب
نبات
العناصر الغذائية
فيتامين
تغذية
صحة.
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