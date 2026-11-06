بعد العشاء وقبل النوم… ما سرّ الرغبة المفاجئة في تناول الطعام؟

تشير أبحاث إلى أنّ نحو ثلث الأشخاص يتناولون وجبات خفيفة كل ليلة بعد العشاء، فيما ترتفع النسبة إلى أربعة من كل خمسة أشخاص لدى الفئة العمرية بين 18 و24 عامًا.

ويحذّر خبراء التغذية من أنّ تناول الطعام خلال الساعتين السابقتين للنوم قد يزيد احتمالات اكتساب الوزن والإصابة بالسمنة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذه الشهية المسائية وطرق السيطرة عليها.

ويوضح الباحثون أنّ الشهية تبلغ ذروتها بشكل طبيعي خلال ساعات المساء، حتى لدى الأشخاص الذين تناولوا كميات كافية من الطعام خلال النهار، ويرتبط ذلك جزئيًا بارتفاع مستويات هرمون الجوع "الغريلين".

كما أنّ عدم تناول وجبة عشاء غنية بالبروتين والألياف قد يؤدي إلى الشعور بالجوع مجددًا في وقت لاحق. ولا تقتصر الأسباب على الجوع الفعلي، إذ تلعب العادات اليومية دورًا مهمًا، مثل تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، حيث قد تتحول بعض الأنشطة المتكررة إلى محفّز للرغبة في الأكل.

وتزداد الرغبة المسائية في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والملح، نتيجة تنشيط نظام المكافأة في الدماغ، حتى عندما يكون الجسم قد حصل على حاجته من الطعام. أما تأثير الوجبات الخفيفة على النوم، فلا تزال الأدلة العلمية بشأنه غير حاسمة، إلّا أنّ بعض الدراسات تربط الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، مثل الخبز الأبيض والبسكويت والحلويات، بتراجع جودة النوم. وفي المقابل، قد يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

وينصح الخبراء أولًا بتحديد السبب وراء تناول الطعام ليلًا، فإذا كان الجوع حقيقيًا، يمكن جعل الوجبات الرئيسية أكثر إشباعًا، أما إذا كانت المسألة مرتبطة بالعادة، فمن المفيد تغيير الروتين وتحديد الوجبات الخفيفة مسبقًا.

كما يُنصح بتوفير خيارات صحية مثل الفاكهة واللبن والمكسرات، والانتباه إلى الكميات المتناولة وتجنّب الأكل أثناء الانشغال بمشاهدة التلفاز. ويؤكد المختصون أنّه لا ضرورة للامتناع كليًا عن الحلويات، بل يمكن تناولها باعتدال، مع جعل الخيارات الصحية الخيار الأسهل والمتاح دائمًا.