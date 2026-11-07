خطواتك تكشف عمرك… سرعة المشي قد تكون مفتاحاً لطول الحياة

كشفت دراسة علمية حديثة أنّ سرعة المشي المعتادة قد تشكّل مؤشراً بسيطاً على الحالة الصحية العامة ومتوسط العمر المتوقع، إذ يرتبط المشي بوتيرة أسرع بانخفاض خطر الوفاة.

وفي التفاصيل، فقد شملت الدراسة 4067 شخصاً في المملكة المتحدة، بلغ متوسط أعمارهم نحو 69 عاماً، وتمت متابعة حالتهم الصحية على مدى 12 عاماً تقريباً.

وخضع المشاركون لاختبار قصير لقياس سرعة المشي الطبيعية، كما ارتدوا أجهزة تتبّع للنشاط البدني لمدة تسعة أيام لرصد سرعتهم خلال حياتهم اليومية. وأظهرت النتائج أنّ الأشخاص الذين يمشون بوتيرة أسرع سجلوا معدلات وفاة أقل، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل صحية ونمط الحياة، فيما بلغ عدد الوفيات خلال فترة المتابعة 739 حالة.

وأوضحت اختصاصية العلاج الطبيعي لكبار السن، بيث تيمبلين، أنّ سرعة المشي تُعدّ مؤشراً مهماً على كفاءة عمل أجهزة الجسم المختلفة، بما فيها القلب والرئتان والعضلات والتوازن والجهاز العصبي.

وأضافت أن تراجع سرعة المشي قد يشكّل إنذاراً مبكراً بحدوث تراجع صحي، حتى قبل ظهور مؤشرات واضحة في الفحوصات الطبية. كما نصحت بتعزيز قوة عضلات الساقين وتحسين التوازن، إلى جانب ممارسة فترات قصيرة من المشي السريع بالتناوب مع المشي البطيء.

وفي المقابل، شدّد الخبراء على أنّ الدراسة تُظهر وجود ارتباط بين سرعة المشي وانخفاض خطر الوفاة، لكنها لا تثبت أن المشي بسرعة أكبر بحد ذاته يؤدي إلى إطالة العمر. كما أشار الباحثون إلى أنّ المشاركين كانوا عموماً أكثر صحة من الفئة السكانية الأوسع، وأنّ هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من مدى انطباق النتائج على فئات أخرى.