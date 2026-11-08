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سموم في ثلّاجاتكم: إليكم أنواع الصلصة التي قد تهدّد حياتكم... وهذه طريقة تخزينها الآمنة
صحة وتغذية
2026-11-08 | 15:14
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سموم في ثلّاجاتكم: إليكم أنواع الصلصة التي قد تهدّد حياتكم... وهذه طريقة تخزينها الآمنة
حذّر تقرير صحي نُشر عبر موقع "
Verywell Health
" من أنّ مطربانات الصلصة المخزّنة في الثلاجة قد تتحول إلى مصدر للتسمم الغذائي في حال تجاوزت تاريخ صلاحيتها أو حفظت بطريقة غير سليمة.
وتختلف مدّة حفظ هذه المنتجات بحسب طبيعة مكوناتها، حيث تتميز المنتجات عالية الحموضة كالكاتشب والخردل بفترة استخدام أطول، بينما تتطلب المنتجات المعتمدة على البيض والألبان والزيوت درجات أعلى من الحذر.
ويأتي المايونيز والصلصات المشتقة منه، مثل الأيولي والتارتار، في مقدّمة المواد التي تستدعي الانتباه، نظراً لاحتوائها على البيض الذي يشكّل بيئة مناسبة للتلوث البكتيري عند سوء التخزين.
وتتقاسم الصلصات الكريمية، كصلصة الرانش والجبن الأزرق والسيزر، الخطورة ذاتها لاحتوائها على الألبان والبيض، وذلك على عكس التتبيلات القائمة على الخلّ التي تمتاز بقدرة أعلى على مقاومة البكتيريا.
وتشمل قائمة المنتجات ذات المخاطر المرتفعة الثوم المحفوظ في الزيت، وزيت الفلفل الحار، وبعض أنواع البيستو والصلصات المنزلية. وتكمن الخطورة في هذه المنتجات في توفير الزيت بيئة خالية من الأكسجين تسمح بنموّ بكتيريا "المطثية الوشيقية" المسببة للتسمم الوشيقي، من دون أن يرافق ذلك تغيّر في شكل الطعام أو رائحته أو طعمه.
أما الصلصات الطازجة وحميس الغواكامولي المعتمدة على الطماطم والأفوكادو، فتتلف بسرعة بعد التحضير أو الفتح وتعد أكثر عرضةً للنمو الميكروبي والعفن.
وللحفاظ على سلامة الأغذية، يوصي الخبراء بنقل الصلصات إلى الثلاجة فور فتحها واستخدام أدوات نظيفة عند أخذ الكميات المحددة، مع تجنب وضع الصلصات الكريمية في باب الثلاجة لتفادي تذبذب درجات الحرارة. كما ينبغي عدم ترك منتجات البيض والألبان خارج التبريد لأكثر من ساعتين، وتقليل هذه المدة إلى ساعة واحدة في درجات الحرارة المرتفعة، مع ضرورة التخلّص من أي منتج مشكوك في سلامته وعدم الاعتماد على الحواس وحدها لكشف السموم البكتيرية.
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