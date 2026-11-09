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آلام الظهر… أسباب غير متوقعة تبدأ من التوتر وتصل إلى الجلوس بوضعية مستقيمة

صحة وتغذية
2026-11-09 | 05:47
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آلام الظهر… أسباب غير متوقعة تبدأ من التوتر وتصل إلى الجلوس بوضعية مستقيمة
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آلام الظهر… أسباب غير متوقعة تبدأ من التوتر وتصل إلى الجلوس بوضعية مستقيمة

تُعدّ آلام أسفل الظهر من أبرز أسباب الإعاقة حول العالم، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 600 مليون شخص يعانون منها، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من 800 مليون بحلول عام 2050، نتيجة زيادة عدد السكان وتقدّمهم في السن. 
 
ومن أبرز هذه العوامل الإفراط في النشاط البدني أو قلّته، إذ يمكن أن تؤدي الأعمال المنزلية المجهدة أو ممارسة التمارين بشكل مكثّف إلى آلام تظهر في اليوم التالي، كما أن الجلوس لساعات طويلة أمام المكتب أو التلفاز قد يفاقم المشكلة. كذلك، قد لا تكون وضعية الجلوس المستقيمة التي يُنصح بها تقليدياً مثالية دائماً، إذ إنّ الحفاظ على وضعية ثابتة ومشدودة لفترات طويلة قد يسبب توتراً في العضلات، فيما تبقى الحركة وتغيير الوضعيات بانتظام من العوامل الأساسية للحفاظ على صحة الظهر.
 
ولا تقتصر الأسباب على العوامل الجسدية، إذ يمكن للتوتر النفسي، خصوصاً إذا استمر لفترات طويلة، أن يزيد من حدة الألم ويؤثر في حركة الجسم وكفاءة العضلات والأنسجة. ويشير اختصاصيون إلى أن الحالة النفسية تؤدي دوراً مهماً في التعامل مع الآلام المزمنة، وأن تقييم المريض يجب أن يشمل صحته الجسدية والنفسية معاً، بدلاً من التركيز على الأعراض وحدها.
 
وفي المقابل، يحذّر الخبراء من الاعتماد المفرط على صور الرنين المغناطيسي لتحديد أسباب الألم، إذ إنّ بروزات الأقراص وتآكل المفاصل قد تظهر لدى أشخاص لا يعانون أي أعراض، وقد تكون جزءاً طبيعياً من التقدم في العمر. 
 
لذلك، لا توصي الإرشادات الطبية بإجراء التصوير بشكل روتيني لجميع حالات آلام الظهر، مع التشديد على أهمية تجنّب الاعتقاد بأنّ الظهر مصاب بضرر دائم، واعتماد الحركة والنشاط التدريجيين والتعامل مع العوامل النفسية للمساعدة في التعافي.
 

صحة وتغذية

آلام أسفل الظهر

منظمة الصحة العالمية

الجلوس

التمارين

الصحة

الجسم

العضلات.

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