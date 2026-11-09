هل تحميك أقراص فيتامين C من نزلات البرد؟ خبراء يكشفون دور الفيتامينات في تقوية المناعة

مع حلول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، يتجه كثيرون إلى المكملات الغذائية، ولا سيما فيتامين C، اعتقاداً منهم بأنها وسيلة فعّالة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

لكن الخبراء يشيرون إلى أن تناول هذا الفيتامين لا يمنع الإصابة بالزكام لدى معظم الأشخاص، رغم أنّه قد يساهم في تخفيف حدة الأعراض وتقليص مدة المرض. ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، يحتاج البالغون إلى نحو 40 مليغراماً من فيتامين C يومياً، وهي كمية يمكن الحصول عليها من نصف حبة برتقال أو حبة فلفل أحمر.

وأظهرت مراجعات علمية أنّ تناول فيتامين C بانتظام لا يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد لدى عامة الناس، باستثناء فئات تتعرض لإجهاد بدني شديد، مثل الرياضيين الذين يمارسون رياضات التحمل، إذ قد تنخفض لديهم احتمالات الإصابة إلى النصف.

في المقابل، بيّنت أبحاث أنّ تناول جرعات يومية لا تقل عن 1000 مليغرام قد يخفف حدة أعراض الزكام بنسبة 15 بالمئة، كما قد يقلّص مدة المرض بنحو نصف يوم لدى البالغين ويوم كامل لدى الأطفال. إلا أن هذه الفوائد سُجّلت لدى الأشخاص الذين كانوا يتناولون المكملات قبل الإصابة، وليس بعد ظهور الأعراض.

ولا يقتصر الاهتمام على فيتامين C، إذ يُعدّ الزنك من المعادن المرتبطة بوظائف الجهاز المناعي، وتشير بعض الدراسات إلى أنّه قد يقلّص مدة نزلات البرد بنحو يومين، لكن الأدلة العلمية لا تزال محدودة ومتفاوتة.

ويحذّر الخبراء من الإفراط في تناوله، إذ إنّ تجاوز 25 مليغراماً يومياً من المكملات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، بينها فقر الدم وضعف العظام. كذلك، يبرز فيتامين D كعنصر مهم لدعم المناعة، خصوصاً خلال الخريف والشتاء، حيث يُنصح البالغون بالنظر في تناول 10 ميكروغرامات يومياً، أي ما يعادل 400 وحدة دولية، بين تشرين الأول وآذار.

وفي المحصلة، لا يوجد مكمل غذائي يضمن الوقاية التامة من نزلات البرد أو الإنفلونزا، لكن الحفاظ على مستويات كافية من الفيتامينات والمعادن قد يساعد الجسم على أداء وظائفه المناعية بشكل أفضل.

ويشدد الخبراء على أنّ الوقاية لا تعتمد على المكملات وحدها، بل تشمل أيضاً اتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والاهتمام بالنظافة الشخصية.