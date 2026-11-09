الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
هل تحميك أقراص فيتامين C من نزلات البرد؟ خبراء يكشفون دور الفيتامينات في تقوية المناعة
صحة وتغذية
2026-11-09 | 09:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هل تحميك أقراص فيتامين C من نزلات البرد؟ خبراء يكشفون دور الفيتامينات في تقوية المناعة
مع حلول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، يتجه كثيرون إلى المكملات الغذائية، ولا سيما فيتامين C، اعتقاداً منهم بأنها وسيلة فعّالة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.
لكن الخبراء يشيرون إلى أن تناول هذا الفيتامين لا يمنع الإصابة بالزكام لدى معظم الأشخاص، رغم أنّه قد يساهم في تخفيف حدة الأعراض وتقليص مدة المرض. ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، يحتاج البالغون إلى نحو 40 مليغراماً من فيتامين C يومياً، وهي كمية يمكن الحصول عليها من نصف حبة برتقال أو حبة فلفل أحمر.
وأظهرت مراجعات علمية أنّ تناول فيتامين C بانتظام لا يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد لدى عامة الناس، باستثناء فئات تتعرض لإجهاد بدني شديد، مثل الرياضيين الذين يمارسون رياضات التحمل، إذ قد تنخفض لديهم احتمالات الإصابة إلى النصف.
في المقابل، بيّنت أبحاث أنّ تناول جرعات يومية لا تقل عن 1000 مليغرام قد يخفف حدة أعراض الزكام بنسبة 15 بالمئة، كما قد يقلّص مدة المرض بنحو نصف يوم لدى البالغين ويوم كامل لدى الأطفال. إلا أن هذه الفوائد سُجّلت لدى الأشخاص الذين كانوا يتناولون المكملات قبل الإصابة، وليس بعد ظهور الأعراض.
ولا يقتصر الاهتمام على فيتامين C، إذ يُعدّ الزنك من المعادن المرتبطة بوظائف الجهاز المناعي، وتشير بعض الدراسات إلى أنّه قد يقلّص مدة نزلات البرد بنحو يومين، لكن الأدلة العلمية لا تزال محدودة ومتفاوتة.
ويحذّر الخبراء من الإفراط في تناوله، إذ إنّ تجاوز 25 مليغراماً يومياً من المكملات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، بينها فقر الدم وضعف العظام. كذلك، يبرز فيتامين D كعنصر مهم لدعم المناعة، خصوصاً خلال الخريف والشتاء، حيث يُنصح البالغون بالنظر في تناول 10 ميكروغرامات يومياً، أي ما يعادل 400 وحدة دولية، بين تشرين الأول وآذار.
وفي المحصلة، لا يوجد مكمل غذائي يضمن الوقاية التامة من نزلات البرد أو الإنفلونزا، لكن الحفاظ على مستويات كافية من الفيتامينات والمعادن قد يساعد الجسم على أداء وظائفه المناعية بشكل أفضل.
ويشدد الخبراء على أنّ الوقاية لا تعتمد على المكملات وحدها، بل تشمل أيضاً اتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والاهتمام بالنظافة الشخصية.
المصدر
صحة وتغذية
فصل الشتاء
الإنفلونزا
نزلات البرد
المكملات الغذائية
فيتامين C
الأمراض
المناعة
صحة.
التالي
التبوّل الليلي المتكرر... متى يصبح علامة مقلقة؟
آلام الظهر… أسباب غير متوقعة تبدأ من التوتر وتصل إلى الجلوس بوضعية مستقيمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-10-21
هل يحمي فيتامين "سي" من سرطان الدم؟ تجربة سريرية تكشف أفقاً جديداً للعلاج
صحة وتغذية
2026-10-21
هل يحمي فيتامين "سي" من سرطان الدم؟ تجربة سريرية تكشف أفقاً جديداً للعلاج
0
صحة وتغذية
2026-09-22
خبراء يتحدّون الملح: بدائل طبيعية تحمي القلب وتخفض ضغط الدم
صحة وتغذية
2026-09-22
خبراء يتحدّون الملح: بدائل طبيعية تحمي القلب وتخفض ضغط الدم
0
صحة وتغذية
2026-10-20
هل تحتفظ عضلات الوركين بالتوتر النفسي والصدمات؟ خبراء يوضحون الحقيقة
صحة وتغذية
2026-10-20
هل تحتفظ عضلات الوركين بالتوتر النفسي والصدمات؟ خبراء يوضحون الحقيقة
0
صحة وتغذية
2026-11-02
هل تغيّرت حرارة جسم الإنسان مع مرور الزمن؟ العلماء يكشفون الأسباب
صحة وتغذية
2026-11-02
هل تغيّرت حرارة جسم الإنسان مع مرور الزمن؟ العلماء يكشفون الأسباب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:02
التبوّل الليلي المتكرر... متى يصبح علامة مقلقة؟
صحة وتغذية
12:02
التبوّل الليلي المتكرر... متى يصبح علامة مقلقة؟
0
صحة وتغذية
05:47
آلام الظهر… أسباب غير متوقعة تبدأ من التوتر وتصل إلى الجلوس بوضعية مستقيمة
صحة وتغذية
05:47
آلام الظهر… أسباب غير متوقعة تبدأ من التوتر وتصل إلى الجلوس بوضعية مستقيمة
0
صحة وتغذية
15:14
سموم في ثلّاجاتكم: إليكم أنواع الصلصة التي قد تهدّد حياتكم... وهذه طريقة تخزينها الآمنة
صحة وتغذية
15:14
سموم في ثلّاجاتكم: إليكم أنواع الصلصة التي قد تهدّد حياتكم... وهذه طريقة تخزينها الآمنة
0
صحة وتغذية
2026-11-07
خطواتك تكشف عمرك… سرعة المشي قد تكون مفتاحاً لطول الحياة
صحة وتغذية
2026-11-07
خطواتك تكشف عمرك… سرعة المشي قد تكون مفتاحاً لطول الحياة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-08
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الإشراق ببلدة عيناتا جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-06-08
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الإشراق ببلدة عيناتا جنوبي لبنان
0
منوعات
2026-08-09
"من الصعب رؤيته يتألّم"... نجل جو بايدن يكشف تفاصيل عن معركة والده مع السرطان
منوعات
2026-08-09
"من الصعب رؤيته يتألّم"... نجل جو بايدن يكشف تفاصيل عن معركة والده مع السرطان
0
أخبار لبنان
2026-10-22
القاضي الحاج: المجلس الدستوريّ عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة في قانون العفو
أخبار لبنان
2026-10-22
القاضي الحاج: المجلس الدستوريّ عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة في قانون العفو
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-10
مقدمة النشرة المسائية 10-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-10
مقدمة النشرة المسائية 10-2-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:39
حلوى بحشوة مالحة مبتكرة: العثملية المحشوّة باللحمة والجبنة مع صلصة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
11:39
حلوى بحشوة مالحة مبتكرة: العثملية المحشوّة باللحمة والجبنة مع صلصة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
07:34
بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار
أخبار دولية
07:34
بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار
0
أخبار لبنان
07:31
صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان
أخبار لبنان
07:31
صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان
0
أخبار دولية
07:27
إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها
أخبار دولية
07:27
إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها
0
أخبار لبنان
07:21
رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية
أخبار لبنان
07:21
رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية
0
أخبار لبنان
07:17
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
أخبار لبنان
07:17
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
0
أخبار لبنان
07:09
معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل
أخبار لبنان
07:09
معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل
0
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
0
أخبار لبنان
02:32
الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع
أخبار لبنان
02:32
الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:11
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
02:11
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
2
حال الطقس
00:38
طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل
حال الطقس
00:38
طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل
3
أمن وقضاء
09:38
شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد
أمن وقضاء
09:38
شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد
4
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
5
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من أين أتت اللحوم؟ تحقيقات التسمّم في مطعم ببيروت تكشف خيوطاً جديدة في القضية!
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من أين أتت اللحوم؟ تحقيقات التسمّم في مطعم ببيروت تكشف خيوطاً جديدة في القضية!
6
اسرار
23:47
أسرار الصحف 9-11-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 9-11-2026
7
اقتصاد
02:52
استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني
اقتصاد
02:52
استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني
8
رياضة
01:49
رئيس "الفيفا" في بيروت لوضع الحجر الأساس لملعب دولي في شانيه
رياضة
01:49
رئيس "الفيفا" في بيروت لوضع الحجر الأساس لملعب دولي في شانيه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More