الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تحميك أقراص فيتامين C من نزلات البرد؟ خبراء يكشفون دور الفيتامينات في تقوية المناعة

صحة وتغذية
2026-11-09 | 09:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تحميك أقراص فيتامين C من نزلات البرد؟ خبراء يكشفون دور الفيتامينات في تقوية المناعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هل تحميك أقراص فيتامين C من نزلات البرد؟ خبراء يكشفون دور الفيتامينات في تقوية المناعة

مع حلول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، يتجه كثيرون إلى المكملات الغذائية، ولا سيما فيتامين C، اعتقاداً منهم بأنها وسيلة فعّالة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض. 
 
لكن الخبراء يشيرون إلى أن تناول هذا الفيتامين لا يمنع الإصابة بالزكام لدى معظم الأشخاص، رغم أنّه قد يساهم في تخفيف حدة الأعراض وتقليص مدة المرض. ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، يحتاج البالغون إلى نحو 40 مليغراماً من فيتامين C يومياً، وهي كمية يمكن الحصول عليها من نصف حبة برتقال أو حبة فلفل أحمر.
 
وأظهرت مراجعات علمية أنّ تناول فيتامين C بانتظام لا يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد لدى عامة الناس، باستثناء فئات تتعرض لإجهاد بدني شديد، مثل الرياضيين الذين يمارسون رياضات التحمل، إذ قد تنخفض لديهم احتمالات الإصابة إلى النصف. 
 
في المقابل، بيّنت أبحاث أنّ تناول جرعات يومية لا تقل عن 1000 مليغرام قد يخفف حدة أعراض الزكام بنسبة 15 بالمئة، كما قد يقلّص مدة المرض بنحو نصف يوم لدى البالغين ويوم كامل لدى الأطفال. إلا أن هذه الفوائد سُجّلت لدى الأشخاص الذين كانوا يتناولون المكملات قبل الإصابة، وليس بعد ظهور الأعراض.
 
ولا يقتصر الاهتمام على فيتامين C، إذ يُعدّ الزنك من المعادن المرتبطة بوظائف الجهاز المناعي، وتشير بعض الدراسات إلى أنّه قد يقلّص مدة نزلات البرد بنحو يومين، لكن الأدلة العلمية لا تزال محدودة ومتفاوتة. 
 
ويحذّر الخبراء من الإفراط في تناوله، إذ إنّ تجاوز 25 مليغراماً يومياً من المكملات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، بينها فقر الدم وضعف العظام. كذلك، يبرز فيتامين D كعنصر مهم لدعم المناعة، خصوصاً خلال الخريف والشتاء، حيث يُنصح البالغون بالنظر في تناول 10 ميكروغرامات يومياً، أي ما يعادل 400 وحدة دولية، بين تشرين الأول وآذار.
 
وفي المحصلة، لا يوجد مكمل غذائي يضمن الوقاية التامة من نزلات البرد أو الإنفلونزا، لكن الحفاظ على مستويات كافية من الفيتامينات والمعادن قد يساعد الجسم على أداء وظائفه المناعية بشكل أفضل. 
 
ويشدد الخبراء على أنّ الوقاية لا تعتمد على المكملات وحدها، بل تشمل أيضاً اتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والاهتمام بالنظافة الشخصية.
 

صحة وتغذية

فصل الشتاء

الإنفلونزا

نزلات البرد

المكملات الغذائية

فيتامين C

الأمراض

المناعة

صحة.

LBCI التالي
التبوّل الليلي المتكرر... متى يصبح علامة مقلقة؟
آلام الظهر… أسباب غير متوقعة تبدأ من التوتر وتصل إلى الجلوس بوضعية مستقيمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-10-21

هل يحمي فيتامين "سي" من سرطان الدم؟ تجربة سريرية تكشف أفقاً جديداً للعلاج

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-22

خبراء يتحدّون الملح: بدائل طبيعية تحمي القلب وتخفض ضغط الدم

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-20

هل تحتفظ عضلات الوركين بالتوتر النفسي والصدمات؟ خبراء يوضحون الحقيقة

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-02

هل تغيّرت حرارة جسم الإنسان مع مرور الزمن؟ العلماء يكشفون الأسباب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
12:02

التبوّل الليلي المتكرر... متى يصبح علامة مقلقة؟

LBCI
صحة وتغذية
05:47

آلام الظهر… أسباب غير متوقعة تبدأ من التوتر وتصل إلى الجلوس بوضعية مستقيمة

LBCI
صحة وتغذية
15:14

سموم في ثلّاجاتكم: إليكم أنواع الصلصة التي قد تهدّد حياتكم... وهذه طريقة تخزينها الآمنة

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-07

خطواتك تكشف عمرك… سرعة المشي قد تكون مفتاحاً لطول الحياة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-08

حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الإشراق ببلدة عيناتا جنوبي لبنان

LBCI
منوعات
2026-08-09

"من الصعب رؤيته يتألّم"... نجل جو بايدن يكشف تفاصيل عن معركة والده مع السرطان

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-22

القاضي الحاج: المجلس الدستوريّ عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة في قانون العفو

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-10

مقدمة النشرة المسائية 10-2-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:39

حلوى بحشوة مالحة مبتكرة: العثملية المحشوّة باللحمة والجبنة مع صلصة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:34

بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار

LBCI
أخبار لبنان
07:31

صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:27

إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
07:17

اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار

LBCI
أخبار لبنان
07:09

معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل

LBCI
أخبار لبنان
04:25

معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي

LBCI
أخبار لبنان
02:32

الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:11

الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
حال الطقس
00:38

طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
09:38

شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد

LBCI
أخبار لبنان
04:25

معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

من أين أتت اللحوم؟ تحقيقات التسمّم في مطعم ببيروت تكشف خيوطاً جديدة في القضية!

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 9-11-2026

LBCI
اقتصاد
02:52

استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني

LBCI
رياضة
01:49

رئيس "الفيفا" في بيروت لوضع الحجر الأساس لملعب دولي في شانيه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More