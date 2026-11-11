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مراهقون يتناولون أدوية السرطان لزيادة قامتهم: ظاهرة "Heightmaxxing" الجديدة تُثير القلق!
صحة وتغذية
2026-11-11 | 07:46
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مراهقون يتناولون أدوية السرطان لزيادة قامتهم: ظاهرة "Heightmaxxing" الجديدة تُثير القلق!
يواجه المجتمع الطبي موجة قلق عارمة بسبب انتشار موضة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم "Heightmaxxing"، حيث يلجأ مراهقون إلى استخدام أدوية مضادة للسرطان عبر السوق السوداء، في محاولة متهورة لزيادة طول قامتهم.
وتفيد التقارير بأنّ الفتيات والفتيان يستهدفون عقار "إردافيتينيب" المخصص أصلاً للحالات المتقدمة من سرطان المثانة والمشهور رقمياً باسم "ERDA"، وذلك عقب تداول منشورات تروّج لقدرته على تحفيز النمو البدني.
في هذا السياق، أكدت الدكتورة ستيفاني ويدمر، اختصاصية طب الطوارئ، أنّ استهلاك عقاقير مخصصة لأمراض مستعصية من دون إشراف طبي ولأغراض تجميلية يترتّب عليه نتائج وخيمة. وأوضحت أنّ الآلية التي يعمل بها العقار لتبطئ نمو الخلايا السرطانية تتقاطع مع مسارات نمو العظام، وهو ما فسّر تسجيل زيادة في الطول لدى بعض الأطفال الخاضعين للعلاج في دراسات سابقة، لكنّ ذلك اقترن بمضاعفات هيكلية حادة.
وشددت ويدمر على أن العامل الجيني هو المحدد الرئيسي للطول، مؤكدةً أنه بمجرد انغلاق لوحات النمو بنهاية مرحلة البلوغ، يستحيل فتحها مجدداً بأي علاج، ما يجعل تناول هذا العقار مجازفة بلا أي عائد مفيد.
من جانبها، سارعت شركة "جونز أند جونز" المصنّعة للعقار إلى إطلاق بيان توضيحي أكدت فيه أن العلاج لم يُعتمد مطلقاً لتحفيز القامة، ولم تثبت سلامته أو فاعليته لأي استخدامات في مرحلة الطفولة أو المراهقة.
وحذّر الأطبّاء من أنّ هذا النمو القسري يتسبب بتلف صفائح النمو، والكسور، وآلام المفاصل، فضلاً عن خطر تضرر البصر، والاضطرابات الأيضية، والمشاكل الجلدية.
وتستدعي هذه الظاهرة انتباه الوالدين لخطورة تضليل التواصل الاجتماعي للمراهقين، ومراقبة أي آلام مفصلية أو طرود مشبوهة، مع التأكيد على أنّ استشارات النمو مكانها عيادات الأطفال لا المنتديات.
المصدر
صحة وتغذية
زيادة القامة
طول
صحة
ادوية سرطان.
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