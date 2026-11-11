خلف شعار "طبيعي 100%"... سكر مضاعف وتهديد للقلب في المشروبات الصحية!

كشف تقرير صحي، نقلاً عن اختصاصيين في الغدد الصمّاء، أنّ بعض مشروبات البروتين وعصائر الفاكهة الطبيعية التي يروَّج لها كخيارات صحية، قد تحمل مخاطر غير متوقعة على صحة الجسم، إذ تتسبب في ارتفاع حاد وسريع في مستويات السكر بالدم نتيجة احتوائها على نسب مرتفعة من السكريات المضافة والكربوهيدرات.



وفي هذا السياق، حذّرت الدكتورة راشيل بيساه-بولاك، أستاذة الطب السريري بجامعة نيويورك غروسمان، من الاكتفاء بالتركيز على نسبة البروتين المكتوبة على المنتج وتجاهل محتوى السكر المضاف. وأوضحت أنّ بعض عبوات مخفوق البروتين الجاهزة قد تتجاوز كمية السكر الموجودة في المشروبات الغازية التقليدية، ما يفرض على المستهلك التدقيق في الملصقات الغذائية قبل الشراء.



من جانبه، أوضح الدكتور فيليب أوتربيك، مدير قسم الغدد الصماء في مستشفى "جامعة ستاتن آيلاند"، أنّ المنتجات التي تحتوي على 30 إلى 50 غراماً من السكر المضاف تثير القلق، مشيراً إلى أنّ خطر بعض المشروبات ينبع أيضاً من ارتفاع نسبة الكربوهيدرات الإجمالية التي يتحول جزء كبير منها إلى جلوكوز أثناء عملية الهضم.



وعلى عكس الاعتقاد السائد بأنّ عصائر الفواكه الطبيعية بديل آمن، أكد الخبراء أنها قد تؤدي إلى نفس الارتفاع السريع في السكر. ولفت أوتربيك إلى أنّ كوباً واحداً من عصير العنب الطبيعي غير المحلّى قد يحوي على أكثر من 35 غراماً من السكريات.



ولتفادي هذه المشكلة، أوصت بيساه-بولاك بتناول الفواكه كاملة مثل التفاح والبرتقال بدلاً من عصرها، للاستفادة من الألياف الطبيعية التي تبطئ امتصاص السكر وتمنح الجسم الفيتامينات ومضادات الأكسدة الكاملة.



ولتجنّب المفاجآت غير السارّة للسكريات المضافة، ينصح المختصون بإعداد المشروبات منزلياً من خلال استخدام قاعدة غير محلّاة مثل اللبن اليوناني أو حليب اللوز أوالصويا، مع إضافة مسحوق البروتين، وبذور الشيا، وكمية قليلة من التوت للحصول على الألياف والبروتين من دون سكريات زائدة.



وبما يخصّ البدائل المنعشة، ينصح بالاعتماد على الماء، أو المياه الغازية غير المحلّاة، أو الخيارات الخالية من السكر عند الحاجة للكافيين.



ويحذّر الاختصاصيون من الانخداع بشعارات التسويق، مشدّدين على عدم الاكتفاء بالعبارات مثل "غني بالبروتين" أو "طبيعي 100 بالمئة"، والتدقيق دائماً في جدول القيمة الغذائية لمعرفة نسب الكربوهيدرات والسكريات المضافة بدقة.