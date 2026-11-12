توقّفوا عن تناول الطعام في "الساعة 4:36"... ما الحقيقة العلمية وراء هذا التوقيت؟

في وقت تتسابق فيه النصائح الصحية والغذائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، برز مؤخراً تساؤل مثير للفضول بين المتابعين حول المغزى الحقيقي من الإشارة إلى توقيت "الساعة 4:36"، وهو ما وضعه الصيدلاني السوري المتخصص في كيمياء الأغذية، فادي عباس، في إطاره العلمي الصحيح لتبديد أي مفاهيم خاطئة قد تنتشر حول هذا الرقم.



وفي تفاصيل حديثه، أوضح عباس، أن التوقيت المذكور لا يُعد موعداً صارماً أو حدّاً زمنياً إلزامياً يجب التوقّف عنده عن استهلاك الطعام، وإنّما هو مجرّد استعارة مجازية ولغة تبسيطية لتقريب الفكرة العلمية وشرح كيفية تفاعل الجسم البشري مع العناصر الغذائية المختلفة على مدار اليوم.



وبيّن الخبير الصيدلاني أنّ جسم الإنسان يخضع بالفطرة لساعة بيولوجية داخلية دقيقة تتحكم في العديد من الوظائف الحيوية، وفي مقدّمتها كفاءة الدورة الدموية وسرعة تدفّق الدم في الأوعية. وتمرّ هذه الساعة البيولوجية بتغيرات واضحة تتأثر بشكل مباشر بتعاقب النور والظلام، ففي ساعات الصباح ومع ظهور الضوء، ترتفع وتيرة العمليات الحيوية في الجسم، ويزداد تدفّق الدم بشكل ملحوظ لتزويد الأعضاء بالطاقة اللازمة، ممّا يجعل الإنسان في أعلى درجات اليقظة والنشاط الحركي والذهني.



وعلى النقيض تماماً، فإنّه مع حلول المساء وغياب الضوء، تبدأ معدلات تدفق الدم في الانخفاض التدريجي وتتباطأ العمليات الاستقلابية في الجسم، وهو ما يفرض ضرورة الانتباه الشديد والوعي بنوعية الأغذية التي يتمّ إدخالها إلى الجسم في هذا الوقت المتأخر تحديداً، نظراً لتغيّر قدرة الجهاز الهضمي والأعضاء الحيوية على التعامل معها وحرقها بالكفاءة ذاتها التي تعمل بها نهاراً.



واستناداً إلى هذه الاختلافات الفسيولوجية بين الليل والنهار، قدّم الصيدلاني فادي عباس توجيهات عملية لتحسين العادات الغذائية اليومية، حيث أوصى بضرورة استغلال النصف الأول من النهار لتناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، نظراً لارتفاع مستويات الطاقة والنشاط في الجسم خلال هذه الساعات، مما يسهل عملية حرقها والاستفادة منها كمصدر وقود حيوي بدلاً من تخزينها. في المقابل، نصح عباس بالتركيز بشكل أكبر على تناول البروتينات خلال فترة العصر والليل، والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات الثقيلة المليئة بالسكريات والدهون، وذلك لمواءمة النظام الغذائي مع الطبيعة الهادئة للجسم في ساعات ما قبل النوم.



وتأتي هذه التوضيحات لتؤكد مجدداً أنّ الاستماع لإشارات الجسم البيولوجية وتنظيم مواعيد ونوعية الوجبات وفقاً لإيقاعه الطبيعي، يُعدّان ركيزة أساسية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز كفاءة العمليات الحيوية دون الحاجة للوقوع في فخ التوقيتات الصارمة أو الحميات المعقدة.