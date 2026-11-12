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مضاعفات الولادة… آثار صحية قد تلازم النساء مدى الحياة

صحة وتغذية
2026-11-12 | 04:38
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مضاعفات الولادة… آثار صحية قد تلازم النساء مدى الحياة
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مضاعفات الولادة… آثار صحية قد تلازم النساء مدى الحياة

لا تقتصر مضاعفات الولادة على الفترة التي تلي الإنجاب مباشرةً، إذ قد تعاني ملايين النساء من مشكلات صحية تستمر لسنوات أو حتى لعقود. وتشمل هذه المضاعفات سلس البول أو البراز، والآلام المزمنة، إضافةً إلى تندّبات داخلية قد تؤدي إلى انسداد الأمعاء أو مضاعفات صحية خطيرة، وفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
 
وتشير تقديرات عالمية إلى أنّ نحو 40 مليون امرأة سنوياً يتأثرن بمضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة، قد تستمر لأشهر أو سنوات. ورغم التقدم المحرز في الحد من وفيات الأمهات، والتي تراجعت نسبتها عالمياً بنسبة 40 بالمئة بين عامَي 2000 و2023، لا تزال الآثار الصحية طويلة الأمد للولادة تحظى باهتمام غير كافٍ، بحسب مراجعة علمية دولية نُشرت عام 2024.
 
وتُعدّ الولادة القيصرية من أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى مضاعفات لاحقة، باعتبارها عملية جراحية كبرى في البطن، قد تترك أنسجة ندبية والتصاقات داخلية تؤدي إلى انسداد الأمعاء أو تزيد مخاطر بعض المضاعفات في حالات الحمل اللاحقة. كما قد ترتبط بارتفاع مخاطر الحمل خارج الرحم والتصاق المشيمة بجدار الرحم.
 
وفي المقابل، لا تخلو الولادة الطبيعية من آثار طويلة الأمد، إذ قد تتسبب التمزقات الشديدة واستخدام الأدوات الطبية، مثل الملقط، بأضرار في عضلات الحوض والأعصاب، فضلاً عن سلس البول والبراز والآلام المزمنة.
 
وتكشف دراسات أنّ هذه المشكلات قد تستمر حتى بعد مرور أكثر من عقدين على الولادة، إذ أظهرت إحدى الدراسات أنّ 61 بالمئة من النساء عانين من سلس البول، و22 بالمئة من سلس البراز، فيما ظهرت أعراض هبوط أعضاء الحوض لدى 17 بالمئة منهنّ. ويحذّر خبراء من أنّ تأثير هذه المضاعفات لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يمتد إلى الحياة الاجتماعية والعلاقات الزوجية والقدرة على العمل، مشيرين إلى أنّ كثيراً من النساء لا يحصلن على المتابعة والعلاج اللازمين، أو يترددن في الحديث عن معاناتهن بسبب الحرج أو نقص الوعي.

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