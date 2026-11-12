الهواتف الذكية تهدد صحة اليدين… كيف نتجنب آلام الاستخدام المفرط؟

قد يبدو استخدام الهاتف الذكي نشاطاً يومياً بسيطاً، إلّا أنّ تكرار الحركات الصغيرة أثناء الكتابة وتصفح الشاشة قد يؤدي إلى إجهاد اليدين والمعصمين، وصولاً إلى مشكلات صحية مزمنة. وفي تقرير نشرته شبكة CNN ، يوضح خبراء أنّ الاستخدام المفرط للهواتف قد يتسبب بالتهابات في الأوتار، مثل إصبع الزناد والتهاب أوتار الإبهام، إضافة إلى متلازمة النفق الرسغي الناتجة عن الضغط على أحد الأعصاب الرئيسية التي تصل إلى اليد. كما قد يؤدي الإمساك المتكرر بالهاتف إلى ظهور انبعاج مؤقت في الإصبع الصغير، وهي حالة تُعرف باسم "إصبع الهاتف الذكي".

وتشير الدكتورة أرييل ويليامز، اختصاصية جراحة العظام واليد في جامعة ييل، إلى تزايد أعداد المرضى الذين يعانون من تفاقم آلام اليدين والمعصمين نتيجة الاستخدام المتكرر للهواتف، موضحة أنّ الحركات المتواصلة والبقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة يضعان ضغطاً إضافياً على العظام والمفاصل والأربطة والأوتار، وقد يؤديان أيضاً إلى زيادة الضغط على الأعصاب. ولا تقتصر التأثيرات على اليدين، بل تمتد إلى المرفقين والرقبة.

وفي هذا السياق، يحذّر الخبراء من ظاهرة تُعرف باسم "رقبة التكنولوجيا"، وهي مجموعة من الأعراض الناتجة عن إمالة الرأس إلى الأمام والنظر إلى الهاتف أو الحاسوب لفترات طويلة، وتشمل آلام الرقبة وتيبّسها، وتراجع نطاق حركتها، إضافة إلى الصداع والإرهاق. وتوضح اختصاصية العلاج الطبيعي والطب الوظيفي كيلي روبنسون أنّ إمالة الرأس بزاوية 30 درجة نحو الأسفل قد تزيد الحمل على تراكيب الرقبة بنحو ثلاثة أضعاف، ليصل الضغط إلى ما يقارب 15 إلى 20 كيلوغراماً.

ولتجنّب هذه المشكلات، ينصح الخبراء بالتبديل بين اليدين أثناء استخدام الهاتف لتوزيع الضغط، وضبط وضعية الجلوس وتقريب الكرسي من المكتب، ورفع شاشة الحاسوب المحمول إلى مستوى العينين باستخدام حامل مخصص، مع الاستعانة بلوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتين. كما يُنصح بممارسة تمارين تنشيط عضلات الظهر وتمديد اليدين والجزء العلوي من الظهر بانتظام، للحد من الإجهاد وتحسين وضعية الجسم خلال ساعات العمل.