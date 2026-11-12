الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شلل النوم… عندما يتحوّل الحلم إلى كابوس لا يمكنك الهروب منه

صحة وتغذية
2026-11-12 | 09:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شلل النوم… عندما يتحوّل الحلم إلى كابوس لا يمكنك الهروب منه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
شلل النوم… عندما يتحوّل الحلم إلى كابوس لا يمكنك الهروب منه

يُعدّ شلل النوم من أكثر التجارب المرتبطة بالنوم إثارة للخوف، إذ يختبره شخص واحد من كل خمسة أشخاص تقريباً، ويجد نفسه في حالة بين اليقظة والنوم، عاجزاً عن الحركة أو الكلام، وقد ترافق ذلك هلوسات بصرية وشعور بوجود كائن مخيف في الغرفة أو ضغط على الصدر وصعوبة في التنفس.
 
وقد كرّس عالم الأعصاب في جامعة هارفارد بالاند جلال مسيرته العلمية لدراسة هذه الظاهرة، معتبراً أنها تتيح فهماً أعمق لطبيعة الدماغ والوعي البشري، وهو ما يتناوله في كتابه الجديد "The Phantom Mind".
 
ويوضح جلال أنّ هذه الحالة تحدث خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM)، حيث يدخل الجسم في حالة شلل عضلي طبيعي لمنع الإنسان من تنفيذ حركات أحلامه. لكن في بعض الأحيان، يستيقظ الجزء المسؤول عن الإدراك الحسي في الدماغ قبل انتهاء حالة الشلل، فيجد الشخص نفسه واعياً جزئياً بما يحيط به، لكنه غير قادر على تحريك جسده.
 
وقد يحاول الدماغ تفسير هذا العجز والشعور بالضعف من خلال خلق صور وهمية، غالباً ما تتجسّد في هيئة أشباح أو كائنات مخيفة، فيما قد يرى البعض أشخاصاً يشبهونهم تماماً.
 
ويشير الباحث إلى أنّ شدة التجربة ترتبط بالحالة النفسية ومستويات القلق والخوف، إذ يمكن للتوتر أن يزيد احتمال حدوث شلل النوم وتكراره، كما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم اضطرابات القلق أو المساهمة في ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. ويلفت إلى أنّ المعتقدات والثقافات المحلية تؤثر أيضاً في طبيعة الهلوسات؛ ففي مصر مثلاً، قد يفسّر البعض التجربة على أنها ظهور للجن، فيما قد يرى أشخاص آخرون كائنات فضائية أو شخصيات مستوحاة من أفلام الرعب.
 
وعادةً ما تستمر النوبات من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق، رغم أنّ المصابين قد يشعرون بأنها استغرقت وقتاً أطول بكثير.
 
وللحد من تكرار هذه الحالة، يعمل جلال على تطوير استراتيجية تقوم على إغلاق العينين لتقليل المؤثرات البصرية، ومحاولة التعامل مع التجربة باعتبارها ظاهرة شائعة وغير خطيرة، مع التركيز على أفكار مريحة وتجنّب مقاومة الشلل أو محاولة الحركة بالقوة.
 
وأظهرت دراسة تجريبية محدودة أُجريت في إيطاليا على مرضى يعانون من النوم القهري، أن هذا النهج ساهم في خفض نوبات شلل النوم بنحو 50 بالمئة لدى الأشخاص الذين يعانون منها بشكل متكرر. ويرى جلال أنّ دراسة هذه الظاهرة قد تفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين الدماغ والوعي والمعتقدات الإنسانية.
 

صحة وتغذية

شلل النوم

التجارب

الخوف

شخص

حالة

اليقظة

الحركة

الكلام

دراسة

عالم

الدماغ.

الهواتف الذكية تهدد صحة اليدين… كيف نتجنب آلام الاستخدام المفرط؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-28

وزير الصناعة: رهاننا الجديد هو الصناعات التكنولوجية ولبنان بكفاءاته يمكن أن يتحول إلى قاعدة فيها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-27

وراء الهروب الكبير إلى مواقع التواصل: كيف يسحبنا التجنب العاطفي إلى فخ الإدمان الرقمي؟

LBCI
منوعات
2026-10-30

النوم مع الجوارب... هل يساعد فعلًا على النوم بشكل أسرع؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-10-23

عادات غير متوقعة تزيد خطر الخرف: كيف تؤثر القيلولة والنوم المفاجئ على الدماغ؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-11-12

الهواتف الذكية تهدد صحة اليدين… كيف نتجنب آلام الاستخدام المفرط؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-12

مضاعفات الولادة… آثار صحية قد تلازم النساء مدى الحياة

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-12

توقّفوا عن تناول الطعام في "الساعة 4:36"... ما الحقيقة العلمية وراء هذا التوقيت؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-11-11

خلف شعار "طبيعي 100%"... سكر مضاعف وتهديد للقلب في المشروبات الصحية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-10-22

رغم أزمات كورونا... دراسة تكشف مفاجأة بشأن الشعور بالرفاه خلال الجائحة!

LBCI
أخبار دولية
2026-11-07

طلاب ومعلّمون فرنسيون يدعون إلى إضراب جديد الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
2026-06-18

الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين موالين لحزب الله وغيرهم لعرقلتهم عملية السلام في لبنان وتأخير نزع سلاح الجماعة

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-28

مسؤول أميركيّ للجزيرة: نحتاج إلى ضمانات هذه المرة بأنّ إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:53

بلال اردوغان يصل إلى مسجد المنصوري الكبير في طرابلس

LBCI
أخبار دولية
14:50

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
14:00

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الـLBCI تحاول تفكيك ألغاز قتل العلواني... دافع الجريمة لم يحسم بعد والجناة عبروا الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"معك"… الأمن العام يدخل عصر المعاملات الرقمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

أردوغان الابن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

نتنياهو يستعد للتصعيد وسط خلافات إسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:06

تفاصيل جريمة قتل أحمد العلواني في بيروت... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي

LBCI
اقتصاد
02:17

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:17

دريان استقبل نجل الرئيس التركي... بلال اردوغان: نرى لبنان مزدهراً ومستقراً

LBCI
أخبار لبنان
08:41

الأمن العام اللبناني يطلق منصته الإلكترونية الجديدة "معك" بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر وماستركارد

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 13-11-2026

LBCI
فنّ
11:37

بعد 3 سنوات... هل أنهى "البخل" علاقة حبّ سيريناي ساريكايا ومارت ديمير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!

LBCI
حال الطقس
02:06

طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة… والحرارة تلامس ٢٥ درجة ساحلًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More