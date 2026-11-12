شلل النوم… عندما يتحوّل الحلم إلى كابوس لا يمكنك الهروب منه

يُعدّ شلل النوم من أكثر التجارب المرتبطة بالنوم إثارة للخوف، إذ يختبره شخص واحد من كل خمسة أشخاص تقريباً، ويجد نفسه في حالة بين اليقظة والنوم، عاجزاً عن الحركة أو الكلام، وقد ترافق ذلك هلوسات بصرية وشعور بوجود كائن مخيف في الغرفة أو ضغط على الصدر وصعوبة في التنفس.

وقد كرّس عالم الأعصاب في جامعة هارفارد بالاند جلال مسيرته العلمية لدراسة هذه الظاهرة، معتبراً أنها تتيح فهماً أعمق لطبيعة الدماغ والوعي البشري، وهو ما يتناوله في كتابه الجديد "The Phantom Mind".

ويوضح جلال أنّ هذه الحالة تحدث خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM)، حيث يدخل الجسم في حالة شلل عضلي طبيعي لمنع الإنسان من تنفيذ حركات أحلامه. لكن في بعض الأحيان، يستيقظ الجزء المسؤول عن الإدراك الحسي في الدماغ قبل انتهاء حالة الشلل، فيجد الشخص نفسه واعياً جزئياً بما يحيط به، لكنه غير قادر على تحريك جسده.

وقد يحاول الدماغ تفسير هذا العجز والشعور بالضعف من خلال خلق صور وهمية، غالباً ما تتجسّد في هيئة أشباح أو كائنات مخيفة، فيما قد يرى البعض أشخاصاً يشبهونهم تماماً.

ويشير الباحث إلى أنّ شدة التجربة ترتبط بالحالة النفسية ومستويات القلق والخوف، إذ يمكن للتوتر أن يزيد احتمال حدوث شلل النوم وتكراره، كما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم اضطرابات القلق أو المساهمة في ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. ويلفت إلى أنّ المعتقدات والثقافات المحلية تؤثر أيضاً في طبيعة الهلوسات؛ ففي مصر مثلاً، قد يفسّر البعض التجربة على أنها ظهور للجن، فيما قد يرى أشخاص آخرون كائنات فضائية أو شخصيات مستوحاة من أفلام الرعب.

وعادةً ما تستمر النوبات من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق، رغم أنّ المصابين قد يشعرون بأنها استغرقت وقتاً أطول بكثير.

وللحد من تكرار هذه الحالة، يعمل جلال على تطوير استراتيجية تقوم على إغلاق العينين لتقليل المؤثرات البصرية، ومحاولة التعامل مع التجربة باعتبارها ظاهرة شائعة وغير خطيرة، مع التركيز على أفكار مريحة وتجنّب مقاومة الشلل أو محاولة الحركة بالقوة.

وأظهرت دراسة تجريبية محدودة أُجريت في إيطاليا على مرضى يعانون من النوم القهري، أن هذا النهج ساهم في خفض نوبات شلل النوم بنحو 50 بالمئة لدى الأشخاص الذين يعانون منها بشكل متكرر. ويرى جلال أنّ دراسة هذه الظاهرة قد تفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين الدماغ والوعي والمعتقدات الإنسانية.