توصيات جديدة بشأن سرطان البروستاتا… متى يجب أن يبدأ الرجال الفحص؟

أصدرت جمعية السرطان الأميركية تحديثًا لإرشادات الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، يتضمّن توصية مباشرة بإجراء فحوصات دورية للرجال، في خطوة تعكس تزايد الأدلة العلمية على أهمية الكشف المبكر في الحدّ من الوفيات الناجمة عن المرض.

وبحسب التوصيات الجديدة، يُنصح الرجال الذين لا يواجهون عوامل خطر مرتفعة بإجراء الفحص كل عامين، من سنّ الخمسين حتى التاسعة والستين، فيما يُنصح الرجال السود ومن لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بالمرض بإجرائه سنويًا، من سنّ الخامسة والأربعين حتى التاسعة والستين.

ويُعدّ فحص الدم لقياس مستضد البروستاتا النوعي "PSA" الوسيلة الأساسية للكشف المبكر، إذ يقيس مستوى بروتين تنتجه غدة البروستاتا.

وقد يشير ارتفاعه إلى الإصابة بالسرطان، لكنه لا يعني بالضرورة وجوده، إذ يمكن أن يرتفع أيضًا نتيجة تضخّم البروستاتا أو التهابها.

وتشير الدراسات إلى أنّ الفحص المنتظم قد يساهم في خفض خطر الوفاة بالمرض، فيما تتجاوز نسبة البقاء النسبي على قيد الحياة لخمس سنوات 99 بالمئة لدى المرضى الذين يُكتشف لديهم السرطان وهو لا يزال محصورًا في البروستاتا.

ويأتي تحديث الإرشادات في ظلّ ارتفاع معدّلات الإصابة بسرطان البروستاتا في الولايات المتحدة، ولا سيّما الحالات المتقدّمة، إذ يُقدَّر أنّ رجلًا واحدًا من كل ثمانية سيُصاب بالمرض خلال حياته هناك.

ويرى خبراء أنّ التطوّرات الطبية، بما فيها التصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات المؤشرات الحيوية والفحوصات الجينية، ساعدت في تحسين دقّة التشخيص والتمييز بين الحالات التي تحتاج إلى علاج وتلك التي يمكن مراقبتها، ما يقلّل من مخاطر الخضوع لفحوصات أو علاجات غير ضرورية.

ويؤكد الاختصاصيون أهمية توسيع نطاق الفحوصات، خصوصًا لدى الرجال السود، الذين ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا والوفاة بسببه مقارنة بغيرهم، وقد يظهر المرض لديهم في سنّ مبكرة وبصورة أكثر شراسة.

كما يشدّدون على ضرورة إتاحة الفحوصات والمتابعة الطبية والعلاج المناسب، معتبرين أنّ التوصيات الجديدة قد تسهم في تعزيز التغطية التأمينية لفحوصات الكشف المبكر، وتشجيع الرجال على استشارة أطبائهم بشأن توقيت الفحص ومدى ملاءمته لحالتهم.