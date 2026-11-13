أخصائية نفسية للأهل: كفى هوساً بالمثالية... أبناؤكم بخير!

حذّرت اختصاصية علم النفس العصبي السريري، كاتي إس. ديفيس، من التداعيات السلبية لتزايد نزعة الأهل نحو السعي الدائم لتحقيق "مثالية" أبنائهم والاعتماد المفرط على التشخيصات الطبية والنفسية لمواجهة التحديات السلوكية الطبيعية.



وأشارت ديفيس لـ"سي ان ان" إلى أنّ غريزة الحماية الأبوية، رغم دوافعها الإنسانية، باتت تُستثار بفعل فيضان النصائح التربوية وضغوط العصر الحديث، مما يحول الأطفال في أذهان الأهل إلى "مشاريع تحسين مستمرة" بدلاً من تركهم يعيشون طفولتهم بشكل طبيعي.



بينما أكدت ديفيس إيمانها المطلق بوجود اضطرابات النمو العصبي وضرورة دعم المصابين بها حقاً، إلا أنها نبّهت إلى الخطورة الكامنة وراء الارتفاع الهائل في أعداد التشخيصات، لا سيما في الحالات الخفيفة والحدودية. وأوضحت أن هذا التضخم يؤدي إلى استنزاف الموارد المخصصة أصلاً لمن يحتاجون إلى رعاية متخصصة ملحة، فضلاً عن إرسال رسائل سلبية للطفل توحي بأن "هناك خطباً ما فيه" تستوجب الإصلاح، وتحرمه من وقته الطبيعي في اللعب والاندماج الاجتماعي.



وأرجعت ديفيس هذا التوجه الحديث إلى تضافر عدة عوامل، في مقدمتها الاعتماد المفرط على البيولوجيا وعلم الأعصاب والهوس بقياس كل سلوك وتصنيفه طبياً، مقابل تراجع الثقة بعلوم التربية وعلم النفس. كما يغذي هذا الواقع ثقافة الكمال والمنافسة الشرسة المرتبطة بالتحصيل الدراسي والقبول الجامعي، يضاف إليها الدور السلبي للإنترنت ومنصات التواصل التي تروّج لصور حياة مثالية ومخادعة، بالتوازي مع نصائح متضاربة يقدّمها بعض الخبراء الذين يستفيدون مادياً من إثارة قلق الأهل وشكوكهم في قدراتهم التربوية.



واختتمت ديفيس بدعوة الأمهات والآباء إلى التحرر من هاجس إرضاء الجميع، وترك الأطفال يتعلمون من تبعات سلوكياتهم وتجاربهم اليومية مع الأساتذة والأقران، مؤكدة أن النمو الإنساني عملية مرنة بطبيعتها، وأن الغالبية العظمى من الأطفال يتطورون وينتهي بهم المطاف إلى مستويات متقاربة وطبيعية تماماً في الكبر، بعيداً عن أعباء السعي نحو الكمال المطلق.