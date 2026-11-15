لا تستهِن بصحّة كاحليك… خطوات بسيطة لحمايتهما من الإصابات

يؤدي الكاحل دوراً أساسياً في امتصاص الصدمات والحفاظ على التوازن، ويساعد على الوقوف والمشي والجري. ورغم أهميته، غالباً ما لا نولي صحّة الكاحلين اهتماماً إلا بعد التعرّض لإصابة مؤلمة.

وتشير المعطيات إلى أنّ إصابات الكاحل تشكّل نحو 5 في المئة من زيارات أقسام الطوارئ في بريطانيا، فيما تؤكد اختصاصية العلاج الفيزيائي الرياضي جينيفيف توياه أنّه يمكن الحدّ من هذه الإصابات من خلال تقوية عضلات القدم والكاحل، وتحسين التوازن والتحكّم بالحركة.

وتتمثّل الخطوة الأولى في تعزيز التواصل بين الدماغ والجسم، أي تطوير القدرة على الإحساس بوضعية القدم والكاحل وحركتهما من دون الحاجة إلى النظر إليهما.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تمارين بسيطة، مثل الضغط بإصبع القدم الكبير على الأرض ومراقبة حركة قوس القدم، أو محاولة تحريك الإصبع باتجاه قلم موضوع بجانبه. أمّا الخطوة الثانية، فتقوم على تقوية العضلات وتحسين التوازن والتحكّم بالحركة، عبر تمارين رفع الكعبين، والمشي بوضع قدم أمام الأخرى، والانتقال من الجلوس إلى الوقوف بالارتكاز على قدم واحدة أو كلتا القدمين، إضافة إلى صعود الدرج بالتناوب بين القدمين.

وتكتسب هذه التمارين أهمية خاصة لدى الأشخاص الذين يتعافون من التواء الكاحل، إذ يمكنهم التدرّب على الوقوف على قدم واحدة مع رمي الكرة والتقاطها، أو أداء تمارين لتحسين التحكّم بالهبوط واستعادة التوازن بعد الحركة.

أمّا المصابون بمشكلات مزمنة في الأوتار، فيُنصحون بتمارين تعتمد على الأوزان والحركات البطيئة، مثل رفع الكعبين باستخدام الأوزان أو أجهزة التمارين الرياضية.

وتتمثّل الخطوة الثالثة في اختيار الأحذية المناسبة، إذ إنّ الأحذية الضيّقة عند مقدّمتها أو المسطّحة جداً قد تؤثر سلباً في حركة القدم وتزيد الضغط على الكاحل. وتشدّد توياه على أهمية توفير مساحة كافية للأصابع ودعم مناسب لقوس القدم، مع اختيار الحذاء بحسب طبيعة النشاط؛ فالأحذية المسطّحة تناسب تمارين القرفصاء، فيما تُعدّ الأحذية المبطّنة أكثر ملاءمة للجري وامتصاص الصدمات.

أمّا في الرحلات الطويلة وعلى المسارات الوعرة، فقد تساعد أحذية المشي الجبلي على الحدّ من الالتواءات، لكنّ ارتداءها لفترات طويلة يومياً قد يحدّ من حركة الكاحل ويزيد تيبّسه.