الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
منّا وفينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
بعد قرن على اكتشاف الإنسولين… أول إرشادات عالمية لرعاية البالغين المصابين بالسكري من النوع الأول
صحة وتغذية
2026-11-15 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد قرن على اكتشاف الإنسولين… أول إرشادات عالمية لرعاية البالغين المصابين بالسكري من النوع الأول
بعد أكثر من مئة عام على اكتشاف الإنسولين، لا يزال كثير من المصابين بالسكري من النوع الأول يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمين للبقاء على قيد الحياة. وبمناسبة اليوم العالمي للسكري لعام 2026، أصدرت منظمة الصحة العالمية أول إرشاداتها الخاصة بتشخيص هذا المرض والتعامل معه لدى البالغين، لتطبيقها في مختلف البيئات، بما فيها المناطق محدودة الموارد وحالات الطوارئ والأزمات الإنسانية.
وبحسب المنظمة، بلغ عدد المصابين بالسكري من النوع الأول حول العالم نحو 9.5 ملايين شخص عام 2025، مع تشخيص أكثر من 500 ألف إصابة جديدة خلال العام نفسه. ورغم ارتباطه في الأذهان بمرحلة الطفولة، فإنّ هذا النوع من السكري يصيب البالغين أيضاً، ويستلزم الحصول على الإنسولين يومياً بسبب نقص إنتاجه في الجسم.
وتوصي الإرشادات بإعطاء الإنسولين عبر حقن متعددة يومياً، مع تعديل الجرعات وفق مستويات الغلوكوز في الدم. وتؤكد أنّ الإنسولين البشري المصنّع خيار فعّال ومناسب، ويُفضَّل عموماً لانخفاض تكلفته، مع إمكانية استخدام نظائر الإنسولين بحسب الحاجة. وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز الاستخدام الآمن والفعّال للعلاج وضمان استمرارية الرعاية، بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة في كل بيئة صحية.
كما تشدّد المنظمة على المتابعة المنتظمة، بما يشمل فحص الهيموغلوبين السكري، المعروف بـ"السكر التراكمي"، لتقييم متوسط مستويات السكر خلال الأشهر السابقة، إلى جانب القياس المنزلي بوخز الإصبع أو باستخدام أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز. وعند تعذّر قياس الغلوكوز في الدم، تشير الإرشادات إلى إمكان النظر في استخدام فحص السكر في البول.
وتدعم الإرشادات هدف المنظمة المتمثّل في إتاحة الإنسولين بأسعار ميسّرة ووسائل المراقبة الذاتية لسكر الدم لجميع المصابين بالنوع الأول بحلول عام 2030. وتعتزم المنظمة مساعدة الدول على تطبيق التوصيات ومتابعة التقدّم، مع تشجيع إشراك المصابين في تصميم برامج الرعاية وتنفيذها وتقييمها.
ويأتي ذلك في ظل تزايد العبء العالمي للسكري بمختلف أنواعه، إذ بلغ عدد المصابين به نحو 830 مليون شخص عام 2022، فيما لم يكن أكثر من نصفهم يتلقّون أدوية لعلاجه، وكانت تغطية العلاج الأدنى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
المصدر
صحة وتغذية
الإنسولين
المصابين
السكري من النوع الأول
العلاج
الرعاية الصحية
اليوم العالمي للسكري
منظمة الصحة العالمية
إرشادات
السكر.
لا تستهِن بصحّة كاحليك… خطوات بسيطة لحمايتهما من الإصابات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-08-29
السكري من النوع الأول إلى ارتفاع عالمي… أكثر من 12 مليون مصاب متوقّع بحلول 2049
صحة وتغذية
2026-08-29
السكري من النوع الأول إلى ارتفاع عالمي… أكثر من 12 مليون مصاب متوقّع بحلول 2049
0
أخبار لبنان
2026-10-19
رئيس جمعية الصناعيين بعد لقائه سلام: معرض الصناعة سيقام في 28 تشرين الأول برعايته
أخبار لبنان
2026-10-19
رئيس جمعية الصناعيين بعد لقائه سلام: معرض الصناعة سيقام في 28 تشرين الأول برعايته
0
أخبار لبنان
2026-08-21
إرشادات لوزارة الصحة بعد تسجيل حالات تسمّم لدى عدد من العاملين في ورش تصليح السيارات
أخبار لبنان
2026-08-21
إرشادات لوزارة الصحة بعد تسجيل حالات تسمّم لدى عدد من العاملين في ورش تصليح السيارات
0
أخبار دولية
2026-10-13
الفاتيكان: استئصال فص من رئة البابا بعد اكتشاف إصابته بالسرطان
أخبار دولية
2026-10-13
الفاتيكان: استئصال فص من رئة البابا بعد اكتشاف إصابته بالسرطان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
06:39
لا تستهِن بصحّة كاحليك… خطوات بسيطة لحمايتهما من الإصابات
صحة وتغذية
06:39
لا تستهِن بصحّة كاحليك… خطوات بسيطة لحمايتهما من الإصابات
0
صحة وتغذية
2026-11-14
أكثر من مجرد مشروب... ماذا يفعل كوب الحليب بجسمك ليلاً؟
صحة وتغذية
2026-11-14
أكثر من مجرد مشروب... ماذا يفعل كوب الحليب بجسمك ليلاً؟
0
صحة وتغذية
2026-11-13
أخصائية نفسية للأهل: كفى هوساً بالمثالية... أبناؤكم بخير!
صحة وتغذية
2026-11-13
أخصائية نفسية للأهل: كفى هوساً بالمثالية... أبناؤكم بخير!
0
صحة وتغذية
2026-11-13
توصيات جديدة بشأن سرطان البروستاتا… متى يجب أن يبدأ الرجال الفحص؟
صحة وتغذية
2026-11-13
توصيات جديدة بشأن سرطان البروستاتا… متى يجب أن يبدأ الرجال الفحص؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-12
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-12
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2026
0
آخر الأخبار
2026-10-08
مريض بحاجة إلى ٤ وحدات دم من فئة o+ في مستشفى أوتيل ديو… للتبرع الاتصال على الرقم ٧٠٧٨٣٢٩٦
آخر الأخبار
2026-10-08
مريض بحاجة إلى ٤ وحدات دم من فئة o+ في مستشفى أوتيل ديو… للتبرع الاتصال على الرقم ٧٠٧٨٣٢٩٦
0
أخبار دولية
2026-04-30
إسرائيل اعترضت "175 ناشطا على متن 20 قاربا" ضمن أسطول المساعدات لغزة
أخبار دولية
2026-04-30
إسرائيل اعترضت "175 ناشطا على متن 20 قاربا" ضمن أسطول المساعدات لغزة
0
أمن وقضاء
2026-11-08
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
أمن وقضاء
2026-11-08
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:13
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
والتز في بيروت: أي قوة للجنوب وبشروط من؟
تقارير نشرة الاخبار
13:12
والتز في بيروت: أي قوة للجنوب وبشروط من؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تفاصيل محادثات رئيس الحكومة في قطر والخطة التالية على طريق توقيع اتفاقية الغاز...
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تفاصيل محادثات رئيس الحكومة في قطر والخطة التالية على طريق توقيع اتفاقية الغاز...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
0
عالم الطبخ
11:50
روتي اللحم المحشو بالخضار وبطاطا كريسبي… وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
11:50
روتي اللحم المحشو بالخضار وبطاطا كريسبي… وصفة مميزة من الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
الرئيس سلام في الدوحة والعمل على ايجاد حل لمسألة الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
07:47
الرئيس سلام في الدوحة والعمل على ايجاد حل لمسألة الكهرباء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:50
وائل كفوري يشعل حماس جمهوره... ما قصّة "الغالي"؟
فنّ
14:50
وائل كفوري يشعل حماس جمهوره... ما قصّة "الغالي"؟
2
فنّ
15:33
الوليد الحلاني في أول تصريح بعد الحادث... " كم يمكن للحظة واحدة أن تغيّر الكثير في داخل الإنسان"
فنّ
15:33
الوليد الحلاني في أول تصريح بعد الحادث... " كم يمكن للحظة واحدة أن تغيّر الكثير في داخل الإنسان"
3
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
4
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
5
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
6
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
7
أخبار لبنان
15:11
الأمن العام ينفي إبلاغ شقير العراق بأن قضية العلواني تتعلق بـ"أسباب أخلاقية" أو بـ"الشرف"
أخبار لبنان
15:11
الأمن العام ينفي إبلاغ شقير العراق بأن قضية العلواني تتعلق بـ"أسباب أخلاقية" أو بـ"الشرف"
8
فنّ
15:33
جون ترافولتا: "أستطيع مغادرة هذه الحياة مطمئناً لأنني وزوجتي أحسنّا تربية أطفالنا"
فنّ
15:33
جون ترافولتا: "أستطيع مغادرة هذه الحياة مطمئناً لأنني وزوجتي أحسنّا تربية أطفالنا"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More