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بعد قرن على اكتشاف الإنسولين… أول إرشادات عالمية لرعاية البالغين المصابين بالسكري من النوع الأول

صحة وتغذية
2026-11-15 | 06:46
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بعد قرن على اكتشاف الإنسولين… أول إرشادات عالمية لرعاية البالغين المصابين بالسكري من النوع الأول
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بعد قرن على اكتشاف الإنسولين… أول إرشادات عالمية لرعاية البالغين المصابين بالسكري من النوع الأول

بعد أكثر من مئة عام على اكتشاف الإنسولين، لا يزال كثير من المصابين بالسكري من النوع الأول يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمين للبقاء على قيد الحياة. وبمناسبة اليوم العالمي للسكري لعام 2026، أصدرت منظمة الصحة العالمية أول إرشاداتها الخاصة بتشخيص هذا المرض والتعامل معه لدى البالغين، لتطبيقها في مختلف البيئات، بما فيها المناطق محدودة الموارد وحالات الطوارئ والأزمات الإنسانية.
 
وبحسب المنظمة، بلغ عدد المصابين بالسكري من النوع الأول حول العالم نحو 9.5 ملايين شخص عام 2025، مع تشخيص أكثر من 500 ألف إصابة جديدة خلال العام نفسه. ورغم ارتباطه في الأذهان بمرحلة الطفولة، فإنّ هذا النوع من السكري يصيب البالغين أيضاً، ويستلزم الحصول على الإنسولين يومياً بسبب نقص إنتاجه في الجسم.
 
وتوصي الإرشادات بإعطاء الإنسولين عبر حقن متعددة يومياً، مع تعديل الجرعات وفق مستويات الغلوكوز في الدم. وتؤكد أنّ الإنسولين البشري المصنّع خيار فعّال ومناسب، ويُفضَّل عموماً لانخفاض تكلفته، مع إمكانية استخدام نظائر الإنسولين بحسب الحاجة. وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز الاستخدام الآمن والفعّال للعلاج وضمان استمرارية الرعاية، بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة في كل بيئة صحية.
 
كما تشدّد المنظمة على المتابعة المنتظمة، بما يشمل فحص الهيموغلوبين السكري، المعروف بـ"السكر التراكمي"، لتقييم متوسط مستويات السكر خلال الأشهر السابقة، إلى جانب القياس المنزلي بوخز الإصبع أو باستخدام أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز. وعند تعذّر قياس الغلوكوز في الدم، تشير الإرشادات إلى إمكان النظر في استخدام فحص السكر في البول.
 
وتدعم الإرشادات هدف المنظمة المتمثّل في إتاحة الإنسولين بأسعار ميسّرة ووسائل المراقبة الذاتية لسكر الدم لجميع المصابين بالنوع الأول بحلول عام 2030. وتعتزم المنظمة مساعدة الدول على تطبيق التوصيات ومتابعة التقدّم، مع تشجيع إشراك المصابين في تصميم برامج الرعاية وتنفيذها وتقييمها.
 
ويأتي ذلك في ظل تزايد العبء العالمي للسكري بمختلف أنواعه، إذ بلغ عدد المصابين به نحو 830 مليون شخص عام 2022، فيما لم يكن أكثر من نصفهم يتلقّون أدوية لعلاجه، وكانت تغطية العلاج الأدنى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
 

صحة وتغذية

الإنسولين

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