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باحثون يحدّدون طريقة للتغلّب على مقاومة سرطان الثدي للعلاج

صحة وتغذية
2026-11-16 | 10:22
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باحثون يحدّدون طريقة للتغلّب على مقاومة سرطان الثدي للعلاج
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باحثون يحدّدون طريقة للتغلّب على مقاومة سرطان الثدي للعلاج

توصّل باحثون إلى نتائج علمية واعدة قد تمهّد الطريق لتطوير علاجات أكثر فاعلية لسرطان الثدي المتقدّم، بعدما اكتشفوا طريقة لمواجهة قدرة الخلايا السرطانية على مقاومة الأدوية والاستمرار في النمو.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون في مركز "إم دي أندرسون" للسرطان التابع لجامعة تكساس الأميركية، أن استهداف مسارين بيولوجيين في الخلايا السرطانية في الوقت نفسه قد يساعد على التغلّب على مقاومة العلاج.

وأوضح الباحثون أن الخلايا السرطانية تتمتّع بقدرة على التكيّف مع العلاجات الموجّهة، إذ تلجأ إلى تفعيل مسارات بديلة تساعدها على البقاء حتى عندما تنجح الأدوية في تعطيل آليات نموّها الأساسية.

ولفهم هذه العملية، استخدم الفريق البحثي أداة حاسوبية متطوّرة تُعرف باسم "TargetScore"، تتيح تحليل التغيّرات الجزيئية التي تطرأ على الخلايا السرطانية عند تعرّضها للعلاج، وتحديد المسارات التي قد تستخدمها لمقاومة تأثير الأدوية.

وكشفت النتائج أن استهداف بروتينين يُعرفان باسم "PARP" و"SHP2" في الوقت نفسه ساهم في إبطاء نمو الأورام وتحسين معدّلات البقاء على قيد الحياة في نماذج تجريبية لسرطان الثدي، مقارنةً باستهداف كل بروتين على حدة.

واللافت أن الاستجابة الأقوى سُجّلت في نماذج لأورام تعاني خللاً في آليات إصلاح الحمض النووي، وكانت قد طوّرت بالفعل مقاومة لبعض العلاجات.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث المشارك في الدراسة، أنيل كوركوت، أن الخلايا السرطانية المقاومة للعلاج غالباً ما تتمكّن من إيجاد طرق بديلة للبقاء، مشيراً إلى أن اكتشاف هذه المسارات قد يساهم في تطوير استراتيجيات علاجية تجمع بين أكثر من دواء لتحسين النتائج.

ورغم أهمية هذا الاكتشاف، شدّد الباحثون على أن النتائج لا تزال في المرحلة ما قبل السريرية، ولم تُختبر بعد فاعلية هذا النهج العلاجي وسلامته لدى البشر.

ونُشرت الدراسة في مجلة "Cancer Research"، فيما يأمل العلماء أن تفتح نتائجها آفاقاً جديدة أمام تطوير علاجات قادرة على مواجهة مقاومة الأدوية، ليس فقط في سرطان الثدي، بل أيضاً في أنواع أخرى من السرطان.

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