مشروب صباحي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان... موجود في كل منزل

قد يكون لمشروب صباحي شائع فوائد صحية تتجاوز تنشيط الجسم، إذ كشف خبراء في علم الأورام أن تناول الشاي الأخضر قد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بفضل احتوائه على مركّبات نباتية تتمتّع بخصائص مضادّة للأكسدة.

ويحتوي الشاي الأخضر على مركّبات تُعرف باسم "الكاتيكينات"، أبرزها مركّب "EGCG"، الذي يساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار التي قد تلحق بالحمض النووي، وهي من العوامل المرتبطة بتطوّر السرطان.

وأوضحت اختصاصية التغذية في مجال الأورام نيكول أندروز أن مضادات الأكسدة تساعد على تحييد الجذور الحرّة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تتسبّب بتلف الخلايا والحمض النووي عند تراكمها بكميات كبيرة.

وأشارت إلى أن دراسات مخبرية وأبحاثاً أُجريت على الحيوانات، إلى جانب بعض التجارب البشرية الصغيرة، أظهرت نتائج واعدة بشأن قدرة مركّب "EGCG" على الحماية من أنواع مختلفة من السرطان، بينها سرطان الثدي والبروستات والمثانة والقولون والمستقيم والرئة والمريء.

من جهتها، أوضحت الطبيبة جوليا سايلورز أن الشاي الأخضر قد يؤثّر في العمليات الخلوية المرتبطة بالالتهابات ونمو الخلايا غير الطبيعي، وهما عاملان قد يساهمان في تطوّر الأورام.

وأظهرت دراسات مخبرية أن مركّبات الشاي الأخضر قد تؤثّر في آليات تنظيم نمو الخلايا، وتساعد على تحفيز عملية موت الخلايا المبرمج، وهي العملية الطبيعية التي يتخلّص الجسم من خلالها من الخلايا التالفة أو غير الضرورية.

إلّا أن الخبراء شدّدوا على أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن شرب الشاي الأخضر يحقّق التأثيرات نفسها لدى البشر، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لإثبات دوره في الوقاية من السرطان.

وأشار التقرير إلى أن استبدال المشروبات المحلّاة أو الكحولية بالشاي الأخضر غير المحلّى قد يكون خياراً صحياً، إذ يساهم في تقليل استهلاك السكر والسعرات الحرارية، ما يساعد على الحفاظ على وزن صحي.

ولفت الخبراء إلى أن الوزن الزائد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ13 نوعاً من السرطان، بينها سرطان الثدي والكلى والبنكرياس والغدة الدرقية.

وفي المقابل، شدّدوا على أن الوقاية من السرطان لا تعتمد على مشروب واحد، بل تتطلّب اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، والامتناع عن التدخين، وتجنّب الكحول، والالتزام بالفحوص الطبية الدورية.

وخلص التقرير إلى أن الشاي الأخضر قد يشكّل إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي اليومي، لكن الأدلة العلمية المتاحة لا تزال غير كافية للجزم بأن تناوله يقي من الإصابة بالسرطان.