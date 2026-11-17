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90 يومًا بلا بلاستيك: تجربة تكشف تأثيره على الخصوبة
صحة وتغذية
2026-11-17 | 06:19
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90 يومًا بلا بلاستيك: تجربة تكشف تأثيره على الخصوبة
تشير البيانات العالمية إلى تراجع حاد في معدلات الخصوبة وأعداد الحيوانات المنوية بنسبة تتجاوز 50 بالمئة مقارنةً بخمسينيات القرن الماضي، في مسار يبدو أنه يزداد تسارعًا. وبينما يبحث العلماء عن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، تبرز فرضية تربط هذا الانخفاض بالسموم الكيميائية المتسرّبة من المنتجات البلاستيكية المحيطة بنا.
وفي محاولة لاستكشاف هذا الرابط عمليًا، يوثّق عمل جديد على منصة "نتفليكس" يحمل عنوان "التخلص من البلاستيك" (Plastic Detox) تجربة ميدانية لخمسة أزواج يواجهون صعوبات في الإنجاب من دون أسباب طبية واضحة. وعلى مدار ثلاثة أشهر، خضع هؤلاء الأزواج لتحدٍّ يتمثل في إقصاء المواد البلاستيكية من حياتهم اليومية ومنازلهم قدر الإمكان.
ورغم أنّ هذه المبادرة تندرج ضمن إطار التجربة الوثائقية لا الدراسة العلمية المنهجية، فإنّ مؤشّراتها الأوّلية لفتت الأنظار، إذ سجّلت الفحوصات ارتفاعًا في أعداد الحيوانات المنويّة لدى الرجال المشاركين، بالتوازي مع تراجع ملحوظ في مستويات المركّبات البلاستيكية داخل عيّنات الدم والبول لدى الأزواج. والأكثر إثارةً للاهتمام، أنّ عددًا منهم نجح في تحقيق حلم الإنجاب بعد انتهاء هذه الفترة.
مع ذلك، يشدّد المختصّون على أنّ إثبات العلاقة السببية المباشرة بين تقليص التعرّض للبلاستيك وتعزيز الخصوبة لا يزال يتطلّب أبحاثًا علمية موسّعة ومُحكمة.
ولكن، تفتح هذه التجربة بابًا مهمًا للتأمل العلمي والعملي، فهي تظهر بوضوح أنّ تقليص الاعتماد اليومي على البلاستيك ينعكس سريعًا في انخفاض مستويات السموم الكيميائية داخل الجسم، وقد يسهم بالفعل في تحسّن مؤشرات الخصوبة وزيادة فرص الإنجاب.
المصدر
صحة وتغذية
بلاستيك
إنجاب
إنجاب الأطفال
خصوبة
عقم
صحة.
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