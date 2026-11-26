دماغك مرهق بسبب المهام غير المكتملة… 5 خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من الضغط الذهني

قد لا يكون الإرهاق الذي تشعر به بعد يوم عمل طويل ناتجًا عن كثرة المهام فحسب، بل أيضًا عن تلك التي لم تنتهِ بعد. وتُعرف هذه الظاهرة في علم النفس باسم "تأثير زايغارنيك" (Zeigarnik Effect)، الذي يشير إلى ميل الدماغ إلى الاحتفاظ بالمهام غير المكتملة في الذاكرة، ما يجعلها تستمر في شغل التفكير حتى بعد انتهاء ساعات العمل.

وتعود هذه النظرية إلى عام 1927، عندما أظهرت عالمة النفس الروسية بلوما زايغارنيك أن الأشخاص يتذكرون المهام التي قوطعوا أثناء تنفيذها بصورة أفضل من تلك التي أتمّوها. وتشير دراسات لاحقة إلى أن تراكم المهام غير المنجزة قد يرتبط بزيادة التوتر، واضطرابات النوم، واستمرار التفكير في العمل خلال أوقات الراحة، ما يعيق القدرة على الانفصال ذهنيًا عن المسؤوليات المهنية.

وفي هذا السياق، يوصي خبراء علم النفس باتباع خمس خطوات للحد من الإرهاق الذهني، أبرزها وضع أهداف زمنية وخطة واضحة لإنجاز المهام، وإيقاف الإشعارات وتحديد أوقات لمتابعة رسائل العمل، وتجنّب العمل على مشاريع متعددة في الوقت نفسه قدر الإمكان. كما يشددون على أهمية تنظيم المواعيد النهائية قبل العطلات، بحيث يتمكن الموظف من استئناف عمله بسهولة من دون الشعور بالقلق حيال المهام المتبقية.

أما الخطوة الخامسة، فتتمثل في اعتماد طقوس انتقالية تساعد الدماغ على الفصل بين العمل والحياة الشخصية، مثل الخروج في نزهة قصيرة بعد انتهاء الدوام، أو الانتقال إلى غرفة أخرى وتغيير مكان العمل. ويؤكد الخبراء أن هذه الممارسات، إلى جانب التخطيط المسبق وإدراك حدود المسؤوليات اليومية، تساهم في تخفيف الضغط النفسي وتعزيز القدرة على الاسترخاء واستعادة التركيز.