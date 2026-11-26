أقل من 3 بالمئة مؤهلون للتبرع… علماء يبحثون عن "البراز المثالي" لصحة الأمعاء

يشهد مجال زراعة البراز اهتمامًا علميًا متزايدًا، بعدما أظهرت الأبحاث دور ميكروبيوم الأمعاء، أي مجموعة الكائنات الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي، في تعزيز الصحة وعلاج عدد من الأمراض.



وتعتمد هذه التقنية، المعروفة باسم زراعة الميكروبات البرازية (FMT)، على نقل براز شخص سليم إلى أمعاء مريض بهدف إعادة التوازن البكتيري ومكافحة العدوى، ولا سيما عدوى المطثية العسيرة (Clostridioides difficile) التي تسبب اضطرابات معوية حادة ومقاومة لبعض المضادات الحيوية. كما تُجرى تجارب لاستخدامها في علاج حالات أخرى، من بينها متلازمة القولون العصبي والسكري وهشاشة العظام.



لكن العثور على متبرعين يتمتعون بصحة معوية استثنائية ليس بالأمر السهل، إذ تشير التقديرات إلى أن أقل من 3 بالمئة من الأشخاص يجتازون الفحوصات الأولية للتبرع، فيما تنخفض النسبة أكثر لدى المتبرعين المنتظمين.



وتخضع العينات المحتملة لاختبارات دقيقة تشمل أكثر من 30 نوعًا من مسببات الأمراض والطفيليات والجراثيم المقاومة للأدوية، إضافة إلى تقييم التاريخ الصحي والأدوية والمكملات الغذائية. كما تؤخذ عوامل عدة في الاعتبار، مثل النظام الغذائي والنشاط البدني والنوم واستهلاك الكحول، بهدف ضمان سلامة العينة وفعاليتها.



ويُطلق الباحثون وصف "المتبرعين الخارقين" أو Super Poopers على الأشخاص الذين تحتوي عيناتهم على تنوع كبير في البكتيريا المعوية، ولا سيما الأنواع المفيدة التي تساهم في تقليل الالتهابات وحماية بطانة الأمعاء.



وقد أظهرت دراسات أن عينات بعض المتبرعين حققت معدلات نجاح أعلى في علاج أمراض معينة مقارنة بغيرها، إلا أن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الخصائص الدقيقة التي تجعل عينة براز أكثر فعالية من أخرى. ويؤكد الخبراء أن المتبرع المثالي لعلاج مرض معين قد لا يحقق النتائج نفسها لدى مرضى يعانون من حالات مختلفة.



وفي موازاة ذلك، يتجه البحث العلمي نحو تطوير علاجات أكثر دقة واستقرارًا، من خلال استخلاص البكتيريا المفيدة من عينات المتبرعين وتصنيعها على شكل أدوية وكبسولات. وقد حصلت بالفعل بعض المنتجات القائمة على الميكروبات البرازية على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج حالات تكرار عدوى المطثية العسيرة.



ويرى الباحثون أن العلاجات المستندة إلى ميكروبيوم الأمعاء قد تشكّل مستقبلًا واعدًا للطب، محذرين في الوقت نفسه من تأثير نمط الحياة الحديث والأطعمة فائقة المعالجة في تقليل التنوع البكتيري، وما قد يترتب على ذلك من خسارة عناصر طبيعية مهمة لصحة الإنسان.