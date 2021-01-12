ما هي المخاطر الصحية لكتم العطس؟

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يعتبر العطس رد فعل الجسم المفاجئ والقوي للتخلّص من البكتيريا والأوساخ والغبار والدّخان الّتي تثير حساسية الأغشية المخاطية في الأنف.ويميل كثيرون إلى عدم إطلاق "العطس" في حال تواجدوا في أماكن العمل أو في أماكن مزدحمة، تجنبا لأي إحراج من جهة، ولمنع نقل عدوى البرد من جهة أخرى. إلّا أنّ علماء قد حذروا مؤخرا من "كتم العطسة".فما هي مخاطر كتم العطس على الجسم؟تمزق طبلة الأذنيخرج الهواء بسرعة كبيرة من الأنف عند العطس، وبالتالي إذا تم سد الأنف لكتم العطس، فسيبحث الهواء عن طريق آخر للخروج، كالأذن مثلاً، ما قد يتسبب بضغطٍ من شأنه أن يمزّق طبلة الأذن ويُفقد الشخص السمع. وفي بعض الحالات قد تحتاج التمزّقات إلى عمليات جراحية لتلتئم.تلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذنيقول الخبراء، إنّه في بعض الأحيان من الممكن أن تتلف الأوعية الدموية في عينيك أو أنفك أو طبلة أذنيك عند كتم العطس. فمن الممكن أن يتسبب الضغط القوي الناتج عن كتم العطس في ضغط الأوعية الدموية في الممرات الأنفية وانفجارها.إصابة الحجاب الحاجز(Diaphragm)الحجاب الحاجز هو بمثابة العضلات الرئيسية للتنفس كما أنه يفصل الصدر عن البطن. وفي حين أن إصابته نادرة، إلّا أنّ بعض الأطباء لاحظوا حالات من احتباس الهواء المضغوط في الحجاب الحاجز ما قد يؤدّي إلى آلامٍ في الصدر وإلى تلف في الرئتين في حال تم كتم العطس. هذه الإصابة قد تتطلّب العلاج الفوري في المستشفى.تمدد الأوعية الدمويةوفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن العطس إلى تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ. وهذه الإصابة قد تهدد حياة الشخص ويمكن أن تؤدي إلى نزيف في الجمجمة حول الدماغ.كسور في ضلوع القفص الصدريعانى بعض الأشخاص، غالباً من كبار السن، من كسورٍ في ضلوع القفص الصدري نتيجة كتم العطس. فكتم العطس يتسبب بضغط الهواء بقوّة إلى الرئتين.وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أنّه يُنصح بعدم كتم العطس ومراعاة استخدام المنديل الورقي والمرفق والتباعد الإجتماعي منعاً لانتشار الجراثيم في الهواء.