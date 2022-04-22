ما الذي يؤدي الى الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام؟

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الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام هو أمر يعانيه عدد كبير من الناس. فما هي أسباب هذا الشعور؟- العدوى: يؤدي تناول الطعام الملوث أو غير المطبوخ جيداً الى الإسابة بالتسمم الغذائي، وبالتالي الشعور بالغثيان في الساعات الأولى بعد تناول الوجبة.- الحساسية وعدم تحمل الطعام: يؤدي عدم تحمل الطعام إلى الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام بساعات عدة.- مشاكل الجهاز الهضمي: مشاكل الجهاز الهضمي هي واحدة من أسباب الغثيان بعد الأكل، ومنها مثلاً أمراض المرارة، التهاب البنكرياس ومتلازمة القولون العصبي.- تناول بعض الأدوية: الغثيان هو من أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا للتناول العديد من الأدوية.- تغيّر الهرمونات: يؤدي ارتفاع مستويات الهرمونات لدى المرأة الحامل الى ازدياد الغثيان قبل تناول الطعام وخلاله وبعده.