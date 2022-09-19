صحة 19 أيلول 2022 - 09:13 19/09/2022 09:13:51 هل تشعرون بالتوتر؟ استمعوا إلى الموسيقى بدلاً من تناول الطعام "المريح"

اكتشف باحثون حيلة بسيطة تُساعد الأشخاص في الابتعاد عن تناول الطعام "المريح" عند الشعور بالتوتر، وتتمثل بالاستماع إلى الموسيقى لمساعدتهم على تخطي هذه المشاعر.

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LBCI News Lebanon

اكتشف باحثون حيلة بسيطة تُساعد الأشخاص في الابتعاد عن تناول الطعام "المريح" عند الشعور بالتوتر، وتتمثل بالاستماع إلى الموسيقى لمساعدتهم على تخطي هذه المشاعر. وفي التفاصيل، فقد حلل العلماء عدد الوجبات الخفيفة التي تتناولها النساء بعد الاستماع إلى أنواع معينة من الموسيقى. الإعلان وتقصّد الباحثون أن يستعينوا بمشاركات شعرن بالحزن، كجزء من محاولات الدراسة لمعرفة كيف يمكن للطعام والموسيقى أن يساعدا في مكافحة المشاعر السلبية. فالنساء اللواتي استمعن إلى الموسيقى التي تنبعث منها مشاعر الغضب أو الحزن تناولن نصف كمية من رقائق البطاطس والشوكولاتة والحلويات، مقارنةً بالمتطوعات اللّواتي لم يستمعن إلى الموسيقى. وقالت الدكتورة هيلين كولتهارد، الخبيرة في سلوكيات الأكل في جامعة دي مونتفورت ببريطانيا: "إذا كنت تشعر بالتوتر وتشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى تناول الكثير من الوجبات السريعة غير الصحية، فضع سماعات الرأس الخاصة بك واستمع إلى بعض الموسيقى الجميلة المريحة". وأضافت أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد أيضًا بعض الأشخاص في إنقاص الوزن. ولا يزال من غير المعروف كيف تعمل الموسيقى لمساعدة الناس على تناول كميات أقل من الطعام، لكن الخبراء يشيرون إلى أنها قد تكون مرتبطة بإفراز هرمونات السعادة مثل الدوبامين والسيروتونين. مصدر

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