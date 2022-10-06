من الأسباب الى الأعراض فالعلاج... إليكم معلومات مهمة عن الخمول!

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لا يعلم عدد كبير من الناس أن إصابة الشخص بالخمول قد تكون نتيجة مشكلة صحية أو نفسية، تجعله قليل الحركة وغير قادر على التحرك بشكل طبيعي يوميًا.تشمل الأسباب الصحية والنفسية للخمول:- مشاكل في القلب أو التنفس: يمكن أن تؤدي الإصابة بمشاكل القلب أو التنفس الى الخمول، ومنها: ضعف عضلة القلب أو الضيق في صمامات القلب، ارتفاع الضغط الرئوي، وحدوث تليف في الرئة.- الإصابة بالتهابات مختلفة: مثل التهابات الكلى، الكبد، المثانة، أو الإصابة بالإنفلونزا التي تؤدي إلى تعب عام في الجسم.- نقص الفيتامينات في الجسم: وأهمها ب 1، ب 2، ب 6، وب 12.- التوتر والمشاكل النفسية: تسبب كثرة الضغوط النفسية الضغط على الدماغ، وهذا ما يؤثر على أعضاء الجسم كافة.- عدم الحصول على الغذاء المثالي: يصاب المرء بالخمول عندما لا يتبع نظاماً غذائياً متكاملاً وغنياً بالعناصر الأساسية للطاقة والنشاط.- الإجهاد والإرهاق- اصفرار البشرة ووجود السواد أسفل العين- تعرّق الجسم باستمرار- إدمان النوم- الحالة النفسية السيئة- التخلّص من التوتر والضغوط- تناول الغذاء الصحي المتكامل- شرب كميات كافية من الماء- أخذ القسط الكافي من الراحة والنوم- ممارسة الرياضة- الحفاظ على الوزن.