أسباب آلام الرقبة والكتفين... ما هي؟

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آلام الرقبة والكتفين هي من الآلام المزعجة التي يعانيها عدد كبير من الناس، وقد تكون أسبابها عديدة ومختلفة.يمكن أن تكون آلام الرقبة نتيجة للتشوهات في العظام أو المفاصل، الرضوض، وضعيات الجسم الخاطئة، الأمراض التنكسية أو الأورام. إلا أن آلام الأنسجة الرخوة في العضلات والأوتار والأربطة هي السبب الأكثر شيوعًا لآلام الرقبة وتنتج في العادة عن شد عضلي حاد ومزمن.- الضغوط نتيجة فرط الإجهاد- التهاب الأوتار نتيجة الاستخدام المفرط- عدم استقرار مفصل الكتف- خلع في الكتف.- كسور عظم الترقوة أو العضد.- الكتف "المجمدة" (أو التهاب المحفظة اللاصق).انقراص الأعصاب وتعرف الحالة أيضًا باعتلال الجذور العصبية.