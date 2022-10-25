صحة
25 تشرين الأول 2022 - 07:56
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أسباب آلام الرقبة والكتفين... ما هي؟

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أسباب آلام الرقبة والكتفين... ما هي؟
Lebanon News
آلام الرقبة والكتفين هي من الآلام المزعجة التي يعانيها عدد كبير من الناس، وقد تكون أسبابها عديدة ومختلفة.

ما هي أسباب آلام الرقبة؟

يمكن أن تكون آلام الرقبة نتيجة للتشوهات في العظام أو المفاصل، الرضوض، وضعيات الجسم الخاطئة، الأمراض التنكسية أو الأورام. إلا أن آلام الأنسجة الرخوة في العضلات والأوتار والأربطة هي السبب الأكثر شيوعًا لآلام الرقبة وتنتج في العادة عن شد عضلي حاد ومزمن.
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ما هي أسباب آلام الكتفين؟

- الضغوط نتيجة فرط الإجهاد
- التهاب الأوتار نتيجة الاستخدام المفرط
- عدم استقرار مفصل الكتف
- خلع في الكتف.
- كسور عظم الترقوة أو العضد.
- الكتف "المجمدة" (أو التهاب المحفظة اللاصق).
انقراص الأعصاب وتعرف الحالة أيضًا باعتلال الجذور العصبية.

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