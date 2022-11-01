لماذا يشعر الناس بألم القفص الصدري؟

أسباب عديدة قد تؤدي الى الشعور بألم القفص الصدري. وترتبط هذه الآلام عموماً بأمراض وحالات لا تعتبر خطيرة، ولكن في بعض الحالات الأخرى قد يكون الأمر إشارة الى شيء خطير.



إليكم أسباب ألم القفص الصدري:

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- الإصابات والجروح: نتيجة لحوادث عديدة، قد يتعرّض الشخص لإصابات مختلفة في الصدر تؤدي الى ألم القفص الصدري، مثل: الوقوع أو حوادث السير أو الحوادث الرياضية.- التهاب غضاريف القفص الصدري: تعتبر متلازمة تيتزا أو التهاب غضاريف القفص الصدري من الأسباب الشائعة لألم القفص الصدري. وقد تشفى هذه الحالة بدون أي تدخل طبي خارجي.- السرطان: قد يشعر الشخص المصاب بسرطان الرئة بألم في الصدر، يزداد سوءاً مع التنفس بعمق أو السعال أو الضحك.- متلازمة الألم العضلي الليفي: تؤدي هذه الحالة المزمنة في الشعور بالألم في أنحاء الجسم كافة.- الانصمام الرئوي: هذه الحالة ناتجة عن انغلاق أحد الأوعية الدموية الداخلة إلى الرئتين نتيجة وجود خثرة دموية. ولا بدّ من الإشارة الى أنها خطيرة وقد تسبّب دمار الرئتين إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.