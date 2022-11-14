في اليوم العالمي لمرضى السكري... اكتشفوا علاقة هذا المرض بالأمراض القلبية

بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، ما علاقة المرض بالأمراض القلبية؟

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LBCI News Lebanon

بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، يُعرف هذا المرض بمدى خطورته إذ يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض صحية أخرى، بخاصةٍ لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

ويُعدّ السبب الأكثر انتشارًا لأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري هو تصلب الشرايين، وتراكم الكوليسترول في قنوات الدم التي توصل الأكسجين والمواد المغذية للقلب.

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وبالتالي، فيُعتبر أيضاً "قصور القلب" أو ما يسمى "بفشل القلب الاحتقاني" من أحد الأمراض المزمنة التي تصيب العضلة القلبية وتؤثر على قدرتها في ضخ الدم ليصل الى جميع أنحاء الجسم بالكمية الكافية، ما يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية.

ويمكن أن يُصاب مريض السكري بالسكتة الدماغية أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية بسبب انخفاض نسبة تدفق الدم إلى القدمين أو اليدين أو الذراعين، حتى المستويات المرتفعة للسكر في الدم يمكن أن تتسبب في تدهور الأوعية الدموية مع مرور الوقت، الأمر الّذي يساعد في الإصابة بمشاكل قلبية خطيرة.

وبحسب المعلومات، فإن الحفاظ على مستوى HbA1c، أي نوع من تحاليل الدم المختصّة بالسكر، يمكن أن يساعد في حماية الأوعية الدموية والقلب.

ويحتاج مرضى السكري إلى تناول الأدوية لمنع الأمراض المذكورة من التفاقم، وبالتالي فمن الضروري الالتزام بالعلاج الذي ينصحه الأطباء لهم.

ويهدف علاج مرض السكري إلى خفض مستويات الغلوكوز في الدم، بينما تهدف أدوية قصور القلب إلى تعزيز وظيفة ضخ القلب.

والأهم من ذلك، يجب اعتماد نمط حياة صحي مثل ممارسة الرياضة بانتظام، تناول الأطعمة الصحية وتقليل استهلاك الملح وموازنة تناول الكربوهيدرات، عدم التدخين، تناول الكحول باعتدال أو تجنبه تمامًا، وإجراء فحوص يومية للوزن واختبارات السكر في الدم.