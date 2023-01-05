أهم الفوائد الصحيّة لتناول البطاطا الحلوة... تعرفوا إليها!

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تعتبر البطاطا الحلوة من الخضار الجذرية المغذية واللذيذة، وتحتوي على فيتامينات ومغذيات تجعلها إضافة رائعة للكثير من الأصناف الشهية، ويمكن تقديمها مشوية أو مسلوقة.تعرفوا في ما يلي على أهم الأسباب التي تجعل البطاطا الحلوة مفيدة لصحتكم:- مضادات الأكسدة: تحتوي البطاطا الحلوة الأرجوانية على مستويات عالية جدًا من مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات التي تحارب كل المواد الكيميائية التي تضر خلايا جسمكم.- الفيتامينات والمعادن: تحتوي البطاطا الحلوة على الفيتامين A الذي يحتاجه الجسم للحفاظ على صحة العيون والجلد، وفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويقوي الكالسيوم في الجسم. بالإضافة إلى البيتاكاروتين والحديد اللذين يحاربان الأمراض في الجسم.- سهولة تحضيرها: تبيّن أن شوي البطاطا الحلوة بالفرن يحافظ على العديد من المعادن الوفيرة الموجودة فيها والمفيدة للجسم. وبذلك، تعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة المفيدة جدًا وسريعة التحضير.- مركبات مكافحة لمرض السرطان: وجد العلماء أن البطاطا الحلوة تحتوي على بروتين فريد يسمى مثبط الأنزيم البروتيني الذي يوقف نمو الخلايا السرطانية.- الألياف: تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة كبيرة من الألياف مما يبطئ عملية الهضم ويجعلكم تشعرون بالشبع لفترة أطول.