الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم على المواقع النووية "غير مرجح إلى حد كبير" وأي ضرر "سيتم تعويضه بسرعة"

آخر الأخبار
2024-10-16 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم على المواقع النووية &quot;غير مرجح إلى حد كبير&quot; وأي ضرر &quot;سيتم تعويضه بسرعة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم على المواقع النووية "غير مرجح إلى حد كبير" وأي ضرر "سيتم تعويضه بسرعة"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

منظمة

الطاقة

الذرية

الإيرانية:

الهجوم

المواقع

النووية

"غير

كبير"

"سيتم

تعويضه

بسرعة"

LBCI التالي
عبدالله للـLBCI: هل يجب أن يُقال لحزب الله ان يُسلّم سلاحه أم يجب أن نجلس كنواب مع الحزب ونناقش معه موضوع السلاح بعد الحرب وليس في وقت الحرب
رؤساء الطوائف في بكركي للمشاركة في القمة المسيحية الإسلامية... "لبنان سيبقى وطننا جميعا"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:02

وزيرة الدفاع الإسبانية: الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها اتخاذ القرارات بشأن مهمة اليونيفيل

LBCI
آخر الأخبار
07:01

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 43 شخصا بجروح ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة

LBCI
آخر الأخبار
06:59

منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان: معاناة المدنيين بلغت "مستويات غير مسبوقة"

LBCI
فنّ
06:54

"يا أعداء السلام"... داليدا خليل في صرخة ألم: وين رح تروحوا من عدالة ربنا؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:02

وزيرة الدفاع الإسبانية: الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها اتخاذ القرارات بشأن مهمة اليونيفيل

LBCI
آخر الأخبار
07:01

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 43 شخصا بجروح ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة

LBCI
آخر الأخبار
06:59

منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان: معاناة المدنيين بلغت "مستويات غير مسبوقة"

LBCI
فنّ
06:54

"يا أعداء السلام"... داليدا خليل في صرخة ألم: وين رح تروحوا من عدالة ربنا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-06

دمار هائل جراء الغارات الاسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية ليل السبت-الاحد (فيديوهات)

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-12

أكسيوس عن مسؤول دفاعي أميركي: قرار نشر نظام "ثاد" في إسرائيل لم يتخذ بعد

LBCI
منوعات
2024-09-02

وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)

LBCI
حال الطقس
2024-10-09

إليكم حال الطقس في لبنان...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

اليكم صورة الوضع الميداني من حاصبيا..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:23

بعد يوم مليء بالغارات الاسرائيلية..اليكم آخر المستجدات من البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:19

استهداف ساحة بلدة قانا بنحو 6 غارات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:53

بعد هدوء نسبيّ في الضاحية الجنوبية..استهدافٌ صباحيّ لمبنى في حارة حريك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

التفاصيل الأخيرة عن غارة قانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في الميدان الجنوبي محاولات التوغل الاسرائيلي مستمرة على وقع قصف مكثّف على طول الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الصيادون في صيدا بلا عمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

شائعات وتهديدات الاخلاء ترعب العالم والاجهزة الامنية تكشف المتورطين

LBCI
أخبار دولية
13:20

تفاصيل الاتصال الذي حصل بين ماكرون ونتنياهو ..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:02

الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..

LBCI
خبر عاجل
07:25

أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
23:30

أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

LBCI
أخبار دولية
00:45

أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض

LBCI
خبر عاجل
14:05

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية

LBCI
خبر عاجل
12:47

الجيش الإسرائيلي: اعتقال ثلاثة عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:03

سلسلة غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
00:39

إذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More