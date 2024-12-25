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رويترز: تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 كانون الثاني 2025

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2024-12-25 | 07:03
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رويترز: تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 كانون الثاني 2025
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رويترز: تمديد إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 15 كانون الثاني 2025

 
 
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