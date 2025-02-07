فادي كرم للـ LBCI: عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة ليست هدفنا وحقه ان يتمثل لكن لا نعلم لماذا لم تنجح الامور بينه وبين نواف سلام أو ما الذي حصل معهم لاحقاً لكن طبعا نرى انه يحق لهم ان يكون لديهم وزراء كالآخرين

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