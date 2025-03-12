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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي: سياسة نتنياهو غيرت الشرق الأوسط ونريد إبقاء الزخم وصولا للتطبيع مع لبنان

آخر الأخبار
2025-03-12 | 07:53
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي: سياسة نتنياهو غيرت الشرق الأوسط ونريد إبقاء الزخم وصولا للتطبيع مع لبنان
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي: سياسة نتنياهو غيرت الشرق الأوسط ونريد إبقاء الزخم وصولا للتطبيع مع لبنان

 
 
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