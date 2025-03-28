الرئيس عون: نحو 400 ألف نازح سوري يحتاجون لخطة تمويل دولية للعودة إلى بلادهم

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ماكرون: هناك آلية تتابع تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار ولم تصلنا حتى الآن أي معلومة عن ضربات لـ"حزب الله" تجاه إسرائيل إذًا لا شيء حتى الآن يبرر ضربات اسرائيل على لبنان