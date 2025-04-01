إيران تحذر بأنها سترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من الولايات المتحدة أو إسرائيل على سيادتها أو سلامة أراضيها أو مصالحها الوطنية

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