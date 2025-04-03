رئيسة وزراء الدنمارك للأميركيين: "لا يمكنكم أن تضموا بلدًا آخر"

السفارة الصينية في ميانمار: بكين ستقدم مساعدات لميانمار بعد الزلزال

السفارة الصينية في ميانمار: بكين ستقدم مساعدات لميانمار بعد الزلزال

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة على الحدود مع لبنان بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ