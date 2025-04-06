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تحليق مكثف لمسيّرات الجيش الاسرائيلي في أجواء قضاء صور
آخر الأخبار
2025-04-06 | 15:55
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تحليق مكثف لمسيّرات الجيش الاسرائيلي في أجواء قضاء صور
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