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طوني فرنجية لـ"حوار المرحلة": أعتقد أن الرئيس حريص بما فيه الكفاية على الداخل اللبناني وهو يدرس خطواته بدقة ويوفق بين الضغوطات الخارجية وبين الحسابات الداخلية وهذه السياسة التي تأتي بنتيجة

آخر الأخبار
2025-04-09 | 14:39
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طوني فرنجية لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أعتقد أن الرئيس حريص بما فيه الكفاية على الداخل اللبناني وهو يدرس خطواته بدقة ويوفق بين الضغوطات الخارجية وبين الحسابات الداخلية وهذه السياسة التي تأتي بنتيجة
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طوني فرنجية لـ"حوار المرحلة": أعتقد أن الرئيس حريص بما فيه الكفاية على الداخل اللبناني وهو يدرس خطواته بدقة ويوفق بين الضغوطات الخارجية وبين الحسابات الداخلية وهذه السياسة التي تأتي بنتيجة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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