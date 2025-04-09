الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي السيد بدر الخرافي تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين ولاسيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري

الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي السيد بدر الخرافي تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين ولاسيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري

أبو زيد للـLBCI: الواقع في جزين يحتّم علينا العلاقات مع الأطراف السياسية كلها وإمكان التحالف يأتي ظرفيًا إذ إنّ كل حزب يسعى إلى التمثيل البرلمانيّ الأكبر وكتيار منفتحون على الجميع