اللواء عباس ابراهيم مغادرا قصر العدل بعد استجوابه: حضرت للتأكيد على أن تقديم دعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار لا يهدف الى عرقلة التحقيقات ولتسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبها المحقق العدلي

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