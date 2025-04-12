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18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و١٦ جريحا في ١٥ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-04-12 | 00:57
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و١٦ جريحا في ١٥ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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