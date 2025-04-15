الرئيس عون يلتقي قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي في حضور وزير الدفاع

الرئيس عون مخاطباً قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري: الجيش دفع ولا يزال ضريبة الدم حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وسيبقى وفياً لقسمه فكونوا يداً واحدة وقلباً واحداً لأن اللبنانيين ينتظرون منكم الكثير

الرئيس عون مخاطباً قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري: الجيش دفع ولا يزال ضريبة الدم حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وسيبقى وفياً لقسمه فكونوا يداً واحدة وقلباً واحداً لأن اللبنانيين ينتظرون منكم الكثير

الرئيس عون قدم للوزير منسى وقائد الجيش التعازي باستشهاد المعاون أول فادي الجاسم الذي استشهد أمس بانفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور