المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على إكس: نقل مكان انعقاد المحادثات مع الولايات المتحدة "يمكن تفسيره على أنه افتقار إلى الجدية وحسن النية"

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