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مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: قرر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل
آخر الأخبار
2025-04-17 | 06:14
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مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: قرر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل
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