مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: قرر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل

المحقق العدلي طارق البيطار يحدد جلسة للاستماع الى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في ٢٥ نيسان الحالي

المحقق العدلي طارق البيطار يحدد جلسة للاستماع الى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في ٢٥ نيسان الحالي

وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أشار الى أن وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء